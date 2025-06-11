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В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 11.06.2025
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07:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/podmoskove-2022160593.html
В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции - РИА Новости, 11.06.2025
В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции
Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции, в течение двух лет они за... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T07:45:00+03:00
2025-06-11T07:45:00+03:00
происшествия
жилье
россия
московская область (подмосковье)
средняя азия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции, в течение двух лет они за вознаграждение оформляли фиктивные документы и регистрацию для иностранных граждан, незаконно находящихся в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали восьмерых подозреваемых в организации незаконной миграции. По предварительной информации, в течение двух лет злоумышленники подыскивали иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Мигрантам за денежное вознаграждение предлагали различный спектр услуг. Одни соучастники занимались заполнением фиктивных документов, другие искали клиентов. Третьи находили владельцев жилья, которые за определенную плату соглашались временно регистрировать иностранных граждан в своих квартирах. При этом в действительности мигранты в них не жили", - написала она в Telegram-канале. Волк отметила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемого организатора правонарушения – 38-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Помимо него, задержаны еще семь подозреваемых, все они выходцы из стран ближнего зарубежья. В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, штампы, печати для проставления отметок и их оттиски, деньги, кассовые аппараты и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение. Следователем следственного управления УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250610/moskva-2022065319.html
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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), средняя азия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Средняя Азия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Подмосковье задержали подозреваемых в организации нелегальной миграции

В Подмосковье задержали подозреваемых в организации канала незаконной миграции

© Ирина ВолкСотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Кадр из видео
Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Ирина Волк
Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции. Кадр из видео. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска задержали в Подмосковье восемь человек, подозреваемых в организации канала незаконной миграции, в течение двух лет они за вознаграждение оформляли фиктивные документы и регистрацию для иностранных граждан, незаконно находящихся в России, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Дмитровскому городскому округу задержали восьмерых подозреваемых в организации незаконной миграции. По предварительной информации, в течение двух лет злоумышленники подыскивали иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Мигрантам за денежное вознаграждение предлагали различный спектр услуг. Одни соучастники занимались заполнением фиктивных документов, другие искали клиентов. Третьи находили владельцев жилья, которые за определенную плату соглашались временно регистрировать иностранных граждан в своих квартирах. При этом в действительности мигранты в них не жили", - написала она в Telegram-канале.
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Волк отметила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке сотрудников Росгвардии задержали предполагаемого организатора правонарушения – 38-летнего уроженца одной из стран Средней Азии. Помимо него, задержаны еще семь подозреваемых, все они выходцы из стран ближнего зарубежья. В ходе обысков в их квартирах обнаружены и изъяты паспорта иностранных граждан, штампы, печати для проставления отметок и их оттиски, деньги, кассовые аппараты и другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Следователем следственного управления УМВД России по Дмитровскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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