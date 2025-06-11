https://ria.ru/20250611/podlodka-2022204384.html

Подводную лодку "Якутск" передали Военно-Морскому флоту

Подводную лодку "Якутск" передали Военно-Морскому флоту - РИА Новости, 11.06.2025

Подводную лодку "Якутск" передали Военно-Морскому флоту

Военно-Морской флаг РФ подняли на дизель-электрической подводной лодке "Якутск" проекта 636, построенной на Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:07:00+03:00

2025-06-11T12:07:00+03:00

2025-06-11T12:54:00+03:00

новое оружие россии

безопасность

адмиралтейские верфи

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн - РИА Новости. Военно-Морской флаг РФ подняли на дизель-электрической подводной лодке "Якутск" проекта 636, построенной на Адмиралтейских верфях (входят в состав Объединенной судостроительной корпорации) в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. Церемония поднятия флага состоялась в среду на Адмиралтейских верфях. "Прием в состав Военно-морского флота любого боевого корабля - это событие национального масштаба. Нам посчастливилось быть участниками этого события. Сегодня, в канун Дня России, одно из старейших предприятий судостроительной отрасли нашей страны передает Военно-морскому флоту новейшую подводную лодку", - сказал на церемонии заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Воробьев.По его словам, главными преимуществами подводных лодок этого проекта являются малошумность и мощное вооружение."Это проверенный и очень надежный корабль", - сказал Воробьев журналистам."Сегодня мы поднимаем флаг на подводной лодке "Якутск". В октябре прошлого года мы торжественно спустили ее на воду, а в конце мая подписали приемный акт. Такие сжатые сроки испытаний корабля говорят о его потрясающей надежности. Такого можно было добиться только при серийной постройке данного корабля... Проделана колоссальная работа: мы построили 12 подводных лодок этого проекта менее чем за 14 лет", - отметил на церемонии врио генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Андрей Быстров."Якутск"- шестая подводная лодка серии для Тихоокеанского флота, была заложена на предприятии в августе 2021 года. Подлодки этого проекта имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Контракт на строительство подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота был подписан в сентябре 2016 года. В состав флота ранее вошли подводные лодки: "Уфа", "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Можайск". Подводные лодки проекта 636 оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".

https://ria.ru/20250412/ugroza-2010846442.html

https://ria.ru/20240813/podlodki-1965837525.html

https://ria.ru/20241220/podlodki-1990342630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, адмиралтейские верфи, россия