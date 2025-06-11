Рейтинг@Mail.ru
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 11.06.2025 (обновлено: 15:20 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/pobeg-2022259900.html
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны - РИА Новости, 11.06.2025
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:08:00+03:00
2025-06-11T15:20:00+03:00
молдавия
в мире
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609608_0:54:3013:1749_1920x0_80_0_0_4ba3d314a35aebf7dc0f872a51963283.jpg
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы заинтересованы в ее отъезде для проведения повторных выборов в автономии.Суд сектора Чеканы объявил в среду перерыв в заседании, решение будет вынесено после его возобновления. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается."У меня не было ни мотивов, ни умысла сбежать из страны. Я сказала судье, что даже если бы я хотела сбежать из страны 25 марта, то власти Кишинева меня бы еще провожали в аэропорту, поскольку это дало бы им возможность на сегодняшний день провести повторные выборы башкана", - сказала Гуцул.Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной.
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html
https://ria.ru/20250606/gutsul-2021290826.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018609608_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_d818e5950917bd6f00525b3b3e300ff2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны

Гуцул заявила, что власти Кишинева провожали бы ее в аэропорту в случае побега

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда сектора Буюкан в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы заинтересованы в ее отъезде для проведения повторных выборов в автономии.
Суд сектора Чеканы объявил в среду перерыв в заседании, решение будет вынесено после его возобновления. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается.
Митинг сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В Кишиневе сторонники Гуцул вышли на акцию протеста
11:41
"У меня не было ни мотивов, ни умысла сбежать из страны. Я сказала судье, что даже если бы я хотела сбежать из страны 25 марта, то власти Кишинева меня бы еще провожали в аэропорту, поскольку это дало бы им возможность на сегодняшний день провести повторные выборы башкана", - сказала Гуцул.
Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Гуцул рассказала, почему Кишинев спешит с приговором по ее делу
6 июня, 12:25
 
МолдавияВ миреГагаузияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала