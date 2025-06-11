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Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны - РИА Новости, 11.06.2025
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:08:00+03:00
2025-06-11T15:08:00+03:00
2025-06-11T15:20:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила корреспонденту РИА Новости, что у нее не было ни мотивов, ни умысла покидать страну, а власти Молдавии были бы заинтересованы в ее отъезде для проведения повторных выборов в автономии.Суд сектора Чеканы объявил в среду перерыв в заседании, решение будет вынесено после его возобновления. Пикет сторонников Гуцул у здания суда продолжается."У меня не было ни мотивов, ни умысла сбежать из страны. Я сказала судье, что даже если бы я хотела сбежать из страны 25 марта, то власти Кишинева меня бы еще провожали в аэропорту, поскольку это дало бы им возможность на сегодняшний день провести повторные выборы башкана", - сказала Гуцул.Гуцул была задержана 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинева. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор" в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Домашний арест главы Гагаузии истекает 13 июня. Прокуроры настаивают на продлении меры пресечения еще на 30 дней, в то время как защита требует полного освобождения подзащитной.
https://ria.ru/20250611/gutsul--2022198303.html
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молдавия, в мире, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, В мире, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул считает, что власти Молдавии были бы только рады ее побегу из страны
Гуцул заявила, что власти Кишинева провожали бы ее в аэропорту в случае побега