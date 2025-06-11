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На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий - РИА Новости, 11.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
10:36 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/pmef-2022181587.html
На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий
На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий - РИА Новости, 11.06.2025
На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий
В форуме креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:36:00+03:00
2025-06-11T10:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В форуме креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, руководитель "Эрмитажа", а также глава Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Форум креативных индустрий впервые пройдет под новым названием и в обновленном формате – площадка позволит определить пути достижения этой цели за счет поддержки креативных проектов, интеграции технологий в творческие и производственные процессы, а также развития экспортного потенциала отрасли", - цитирует фонд слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Отмечается, что в рамках форума пройдет 15 сессий, которые посвящены будущему медиа, влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии. По данным "Росконгресса", в обсуждениях примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, руководитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. "(Примут участие) основатель, председатель совета директоров Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани, продюсер и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда и другие", - говорится в сообщении "Росконгресса". Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250610/peskov-2021979711.html
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россия, саудовская аравия, индия, валерий фальков, роман карманов, антон кобяков, президентский фонд культурных инициатив
ПМЭФ — 2025, Россия, Саудовская Аравия, Индия, Валерий Фальков, Роман Карманов, Антон Кобяков, Президентский фонд культурных инициатив
На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий

На ПМЭФ в рамках форума креативных индустрий пройдут 15 сессий о будущем медиа

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В форуме креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, руководитель "Эрмитажа", а также глава Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".
"Форум креативных индустрий впервые пройдет под новым названием и в обновленном формате – площадка позволит определить пути достижения этой цели за счет поддержки креативных проектов, интеграции технологий в творческие и производственные процессы, а также развития экспортного потенциала отрасли", - цитирует фонд слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
В Кремле рассказали о будущем выступлении Путина на ПМЭФ
Вчера, 12:40
Отмечается, что в рамках форума пройдет 15 сессий, которые посвящены будущему медиа, влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии. По данным "Росконгресса", в обсуждениях примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, руководитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.
"(Примут участие) основатель, председатель совета директоров Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани, продюсер и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда и другие", - говорится в сообщении "Росконгресса".
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Представители 137 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2025
9 июня, 16:59
 
ПМЭФ — 2025РоссияСаудовская АравияИндияВалерий ФальковРоман КармановАнтон КобяковПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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