https://ria.ru/20250611/pmef-2022181587.html

На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий

На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий - РИА Новости, 11.06.2025

На ПМЭФ пройдет форум креативных индустрий

В форуме креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:36:00+03:00

2025-06-11T10:36:00+03:00

2025-06-11T10:36:00+03:00

пмэф — 2025

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президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В форуме креативных индустрий в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, руководитель "Эрмитажа", а также глава Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "Форум креативных индустрий впервые пройдет под новым названием и в обновленном формате – площадка позволит определить пути достижения этой цели за счет поддержки креативных проектов, интеграции технологий в творческие и производственные процессы, а также развития экспортного потенциала отрасли", - цитирует фонд слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова. Отмечается, что в рамках форума пройдет 15 сессий, которые посвящены будущему медиа, влиянию искусственного интеллекта на творческие индустрии. По данным "Росконгресса", в обсуждениях примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, глава "Эрмитажа" Михаил Пиотровский, руководитель Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светлана Чупшева. "(Примут участие) основатель, председатель совета директоров Ассоциации анимации Саудовской Аравии Абдулвид Алабдли, итальянский скульптор Сара Больцани, продюсер и режиссер из Индии Нила Мадхаб Панда и другие", - говорится в сообщении "Росконгресса". Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250610/peskov-2021979711.html

https://ria.ru/20250609/pmef-2021838288.html

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Ольга Фомченкова

россия, саудовская аравия, индия, валерий фальков, роман карманов, антон кобяков, президентский фонд культурных инициатив