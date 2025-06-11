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Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:54:00+03:00
2025-06-11T12:54:00+03:00
2025-06-11T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
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киев
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя взяла. "Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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дмитрий песков, россия, стамбул, киев, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Киев, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков
Песков: Россия готова следовать договоренностям с Украиной в Стамбуле