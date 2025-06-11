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Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/peskov-2022220830.html
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:54:00+03:00
2025-06-11T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
россия
стамбул
киев
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя взяла. "Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
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дмитрий песков, россия, стамбул, киев, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Стамбул, Киев, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков

Песков: Россия готова следовать договоренностям с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя взяла.
"Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияСтамбулКиевВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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