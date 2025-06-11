https://ria.ru/20250611/peskov-2022220830.html

Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков

Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025

Россия готова следовать договоренностям в Стамбуле, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:54:00+03:00

2025-06-11T12:54:00+03:00

2025-06-11T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

россия

стамбул

киев

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о договоренностях в Стамбуле, заявил, что Россия всегда готова выполнять обязательства, которые она на себя взяла. "Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли надежда на то, что Киев примет тела своих погибших солдат и возможно ли, что при отказе Украины забрать их, они будут похоронены на территории России.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

россия

стамбул

киев

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