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Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
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12:46 11.06.2025 (обновлено: 12:47 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/peskov-2022218120.html
Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков
Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025
Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:46:00+03:00
2025-06-11T12:47:00+03:00
в мире
россия
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
сергей рябков
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. "При необходимости, еще раз, здесь очень важно оговориться, при необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать (по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана - ред.)", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана
В мире, Россия, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков, Сергей Рябков, Обострение отношений США и Ирана
Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков

Песков: РФ поможет в вывозе избыточного ядерного материала из Ирана

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана.
"При необходимости, еще раз, здесь очень важно оговориться, при необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать (по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана - ред.)", - сказал Песков журналистам.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
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