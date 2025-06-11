https://ria.ru/20250611/peskov-2022218120.html

Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков

Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2025

Россия готова вывезти избыточный ядерный материал из Ирана, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:46:00+03:00

2025-06-11T12:46:00+03:00

2025-06-11T12:47:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости будет готова оказать услуги по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана. "При необходимости, еще раз, здесь очень важно оговориться, при необходимости, если стороны посчитают это нужным, Россия будет готова такие услуги оказать (по вывозу избыточного ядерного материала из Ирана - ред.)", - сказал Песков журналистам. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.

https://ria.ru/20250610/tramp-2021908202.html

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иран

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в мире, россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков, сергей рябков, обострение отношений сша и ирана