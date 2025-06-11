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В Китае отметили прогресс в переговорах с США
В Китае отметили прогресс в переговорах с США - РИА Новости, 11.06.2025
В Китае отметили прогресс в переговорах с США
Прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран, заявил заместитель министра... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:49:00+03:00
2025-06-11T04:49:00+03:00
2025-06-11T04:49:00+03:00
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ПЕКИН, 11 июн – РИА Новости. Прогресс, достигнутый на переговорах КНР и США в Лондоне, посодействует стабильному развитию торговых отношений двух стран, заявил заместитель министра коммерции КНР, представитель Китая на международных торговых переговорах Ли Чэнган. "Прогресс, достигнутый в ходе нынешних переговоров в Лондоне, будет способствовать дальнейшему укреплению доверия между Китаем и США, дальнейшему содействию стабильному и здоровому развитию китайско-американских торгово-экономических отношений, а также привнесет позитивную энергию в развитие мировой экономики", - заявил по итогам двухдневных переговоров в Лондоне Ли Чэнган, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
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китай, лондон, сша
В Китае отметили прогресс в переговорах с США
Минкоммерции КНР: прогресс в переговорах с США посодействует торговым отношениям