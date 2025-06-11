Пентагон не располагает данными о принятии Пекином решения по Тайваню
Хегсет: США не знают, что Пекин решил по тайваньскому вопросу
© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. 7 марта 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вашингтон не располагает точными сведениями о том, что Пекин принял решение о присоединении Тайваня силой, заявил министр обороны США Пит Хегсет.
"Мы не считаем, что они (Китай - ред.) уже приняли такое решение, но, безусловно, если посмотреть на проводимые ими учения в этом регионе (вблизи Тайваня - ред.), они выглядят именно так, как это (подготовка к силовой операции - ред.) могло бы выглядеть", - отметил Хегсет, выступая на слушаниях в сенате.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси и расценил этот шаг как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.