https://ria.ru/20250611/pentagon-2022361985.html

Пентагон не располагает данными о принятии Пекином решения по Тайваню

Пентагон не располагает данными о принятии Пекином решения по Тайваню - РИА Новости, 11.06.2025

Пентагон не располагает данными о принятии Пекином решения по Тайваню

Вашингтон не располагает точными сведениями о том, что Пекин принял решение о присоединении Тайваня силой, заявил министр обороны США Пит Хегсет. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:36:00+03:00

2025-06-11T19:36:00+03:00

2025-06-11T19:36:00+03:00

в мире

китай

тайвань

сша

пит хегсет

нэнси пелоси

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вашингтон не располагает точными сведениями о том, что Пекин принял решение о присоединении Тайваня силой, заявил министр обороны США Пит Хегсет. "Мы не считаем, что они (Китай - ред.) уже приняли такое решение, но, безусловно, если посмотреть на проводимые ими учения в этом регионе (вблизи Тайваня - ред.), они выглядят именно так, как это (подготовка к силовой операции - ред.) могло бы выглядеть", - отметил Хегсет, выступая на слушаниях в сенате. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай осудил визит Пелоси и расценил этот шаг как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html

китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, сша, пит хегсет, нэнси пелоси