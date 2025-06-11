https://ria.ru/20250611/park-1897804590.html

Парк Галицкого в Краснодаре: как добраться и что посмотреть

Парк Галицкого в Краснодаре — 🌳 фото, что посмотреть

Парк Галицкого в Краснодаре: как добраться и что посмотреть

В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:23:00+03:00

2025-06-11T19:23:00+03:00

2025-06-11T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и заграницей. Где находится одна из главных зон отдыха города и какую площадь в 2025 году она занимает, как называются местные арт-объекты, на каких улицах ближайшие остановки общественного транспорта, а также фото и адрес официального сайта парка, – в материале РИА Новости.Парк ГалицкогоСовременный парк "Краснодар", или парк Галицкого, появился в Краснодаре совсем недавно, но среди туристов и местных быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе. В 2025 году его площадь составляет 22,7 гектара.История и этапы созданияГде находится и как добратьсяПарк Галицкого располагается по адресу: г. Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. До него можно добраться из любого района города на автобусе, трамвае или маршрутном такси, а также на личном автомобиле. Маршруты, парковки и схемы проезда размещены на сайте парка.Также в парке Галицкого, на улице Героя Владислава Посадского, 36, находится ежедневная цветочная ярмарка, на которой представлены цветы со всего мира.Стоимость входаВход в парк свободный и бесплатный.Режим работыПарк Галицкого работает ежедневно с 05:00 до 00:00.Карта паркаЧто разрешено, а что запрещеноФотозоны: топ-10 локацийНесмотря на то, что весь парк является достопримечательностью Краснодара, в нем самом есть несколько самых интересных и фотогеничных мест. Ниже информация про каждое из них.1. АмфитеатрНа открытой площадке летом устраивают кинопоказы и театральные постановки. Амфитеатр обустроен качественной звуковой системой и экраном, здесь одновременно могут поместиться 200 человек. По вечерам здесь зажигается подсветка, красиво освещающая фотокадры.2. Искусственная среда и баобабБелоснежная композиция показывает людей, которые находятся в процессе постройки серверов. Они создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спорте, опыт профессиональных спортсменов. Хотите сфотографироваться в России на фоне тропического растения? Это просто! В центре арт-объекта посажен настоящий баобаб.3. Смотровая площадкаСмотровая площадка "Пирамида" представляет собой искусственный курган, на вершину которого ведет винтовая дорожка, откуда открывается живописный вид на часть парка и отличный панорамный обзор для фотографий. Зимой отсюда можно попасть на каток, который в летнее время превращается в фонтан.4. Водный лабиринтЛабиринт состоит из большого количества деревянных столбов, на верхушке которых расположены трубки. Чтобы привести механизм в действие, необходимо качаться на качелях. От интенсивности будет зависеть работа насоса и сила подачи воды. От этого, в свою очередь, трубки начинают вращаться, устраивая окружающим прохладный душ. И это захватывающий сюжет не только для фото, но и для видео. После водного обязательно загляните в зеркальный лабиринт.5. Японский садЯпонский сад работает с 7:30 (по выходным – с 7:00) до 23:30, вход свободный и бесплатный, но разрешен только до 21:30. Это внушительная площадь – 7,5 гектара. В парке высажено около 6700 деревьев, 5900 кустарников и больше 280 000 цветов. Вся территория стилизована под японскую деревню, здесь можно посидеть и хорошо отдохнуть. Любимое занятие посетителей – фотографироваться в бамбуковой роще и у Чайного домика.7. Фонтан “Инфинити”Фонтан называют "летающей тарелкой" из-за его формы. Он имеет футуристический вид и является одним из самых популярных и фотогеничных мест в парке. Его конструкция имеет вид чаши, с краев которой стекает вода, таким образом создавая иллюзию водопада, а вечером сюда стоит прийти, чтобы увидеть, как фонтан подсвечивается.8. Скульптура "Перевернутая капля".В парке есть скульптура в виде капли высотой пять метров, символизирующей долю секунды, застывшую в металле. Здесь любят фотографироваться и местные жители, которые прозвали эту скульптуру "Геолокацией", и туристы. Самое примечательное то, что окружение не отражается в этой "капле", а с ювелирной точностью высечено на ней9. Скульптура "Внутренний ребенок"Это не одна скульптура, а сразу четыре – крупные статуи (3 м в высоту) в виде голов малышей. Здесь есть качели, сделанные из высаженных платанов. Их стебли специальным образом сплели, чтобы они росли в форме удобных сидений. Это удивительная фотозона привлекает внимание всех гостей парка Галицкого.10. Скульптура быкаБык – это талисман футбольного клуба "Краснодар" и зеленая скульптура этого животного установлена на одном из бульваров парка. Сфотографироваться на фоне символа клуба и написать об этом в свои социальные сети – дело почти обязательное.Редкие деревья и цветы парка ГалицкогоОсобой любовью и популярностью пользуются деревья и цветы, они активно цветут в разные сезоны и создают живописные пейзажи. яркой зеленью. Есть и деревья, которые закрываются на зиму специальным куполом.Календарь цветения растений – когда лучше ехатьМарт – вишня канзан покрывается небольшими пышными цветами бледно-розового оттенка.Апрель – магнолия суланжа, самая популярная на фотографиях цветущих магнолий парка Галицкого, покрывается пышными цветками со сладким ароматом.Апрель – павловния (“адамово дерево”) цветёт колокольчатыми цветками нежно-сиреневого цвета.Май – жакаранда цветёт волшебными фиолетовыми цветами.Май-июнь – шалфей на клумбах Террасированного сада покрывается фиолетовыми цветами.Июль – делоникс королевский цветёт крупными алыми цветами, которые похожи на орхидеи; соцветия расположены настолько близко друг к другу, что зеленый листвы из-за них практически не видно.Октябрь-ноябрь – хоризия (“хлопковой дерево”) имеет ствол бутылочной формы, покрытый мощными крупными колючками; цветет всего один день, после чего образуются плоды, похожие на коробочки.Кафе и кофейни в паркеВ парке "Краснодар" есть три главные локации для перекуса и отдыха: кафе "Краснодар" с детской комнатой, Burger Bar, кофейня "1.62". Кроме того, работает кафе с мороженым. Оно расположено со стороны парковки по улице Разведчика Леонова, вдоль футбольных полей и Академии, между "Амфитеатром", водным и зеркальным лабиринтами.

https://ria.ru/20250512/anapa-2016564817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, парки, отдых, туризм