https://ria.ru/20250611/park-1897804590.html
Парк Галицкого в Краснодаре: как добраться и что посмотреть
Парк Галицкого в Краснодаре — 🌳 фото, что посмотреть
Парк Галицкого в Краснодаре: как добраться и что посмотреть
В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:23:00+03:00
2025-06-11T19:23:00+03:00
2025-06-11T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и заграницей. Где находится одна из главных зон отдыха города и какую площадь в 2025 году она занимает, как называются местные арт-объекты, на каких улицах ближайшие остановки общественного транспорта, а также фото и адрес официального сайта парка, – в материале РИА Новости.Парк ГалицкогоСовременный парк "Краснодар", или парк Галицкого, появился в Краснодаре совсем недавно, но среди туристов и местных быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе. В 2025 году его площадь составляет 22,7 гектара.История и этапы созданияГде находится и как добратьсяПарк Галицкого располагается по адресу: г. Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. До него можно добраться из любого района города на автобусе, трамвае или маршрутном такси, а также на личном автомобиле. Маршруты, парковки и схемы проезда размещены на сайте парка.Также в парке Галицкого, на улице Героя Владислава Посадского, 36, находится ежедневная цветочная ярмарка, на которой представлены цветы со всего мира.Стоимость входаВход в парк свободный и бесплатный.Режим работыПарк Галицкого работает ежедневно с 05:00 до 00:00.Карта паркаЧто разрешено, а что запрещеноФотозоны: топ-10 локацийНесмотря на то, что весь парк является достопримечательностью Краснодара, в нем самом есть несколько самых интересных и фотогеничных мест. Ниже информация про каждое из них.1. АмфитеатрНа открытой площадке летом устраивают кинопоказы и театральные постановки. Амфитеатр обустроен качественной звуковой системой и экраном, здесь одновременно могут поместиться 200 человек. По вечерам здесь зажигается подсветка, красиво освещающая фотокадры.2. Искусственная среда и баобабБелоснежная композиция показывает людей, которые находятся в процессе постройки серверов. Они создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спорте, опыт профессиональных спортсменов. Хотите сфотографироваться в России на фоне тропического растения? Это просто! В центре арт-объекта посажен настоящий баобаб.3. Смотровая площадкаСмотровая площадка "Пирамида" представляет собой искусственный курган, на вершину которого ведет винтовая дорожка, откуда открывается живописный вид на часть парка и отличный панорамный обзор для фотографий. Зимой отсюда можно попасть на каток, который в летнее время превращается в фонтан.4. Водный лабиринтЛабиринт состоит из большого количества деревянных столбов, на верхушке которых расположены трубки. Чтобы привести механизм в действие, необходимо качаться на качелях. От интенсивности будет зависеть работа насоса и сила подачи воды. От этого, в свою очередь, трубки начинают вращаться, устраивая окружающим прохладный душ. И это захватывающий сюжет не только для фото, но и для видео. После водного обязательно загляните в зеркальный лабиринт.5. Японский садЯпонский сад работает с 7:30 (по выходным – с 7:00) до 23:30, вход свободный и бесплатный, но разрешен только до 21:30. Это внушительная площадь – 7,5 гектара. В парке высажено около 6700 деревьев, 5900 кустарников и больше 280 000 цветов. Вся территория стилизована под японскую деревню, здесь можно посидеть и хорошо отдохнуть. Любимое занятие посетителей – фотографироваться в бамбуковой роще и у Чайного домика.7. Фонтан “Инфинити”Фонтан называют "летающей тарелкой" из-за его формы. Он имеет футуристический вид и является одним из самых популярных и фотогеничных мест в парке. Его конструкция имеет вид чаши, с краев которой стекает вода, таким образом создавая иллюзию водопада, а вечером сюда стоит прийти, чтобы увидеть, как фонтан подсвечивается.8. Скульптура "Перевернутая капля".В парке есть скульптура в виде капли высотой пять метров, символизирующей долю секунды, застывшую в металле. Здесь любят фотографироваться и местные жители, которые прозвали эту скульптуру "Геолокацией", и туристы. Самое примечательное то, что окружение не отражается в этой "капле", а с ювелирной точностью высечено на ней9. Скульптура "Внутренний ребенок"Это не одна скульптура, а сразу четыре – крупные статуи (3 м в высоту) в виде голов малышей. Здесь есть качели, сделанные из высаженных платанов. Их стебли специальным образом сплели, чтобы они росли в форме удобных сидений. Это удивительная фотозона привлекает внимание всех гостей парка Галицкого.10. Скульптура быкаБык – это талисман футбольного клуба "Краснодар" и зеленая скульптура этого животного установлена на одном из бульваров парка. Сфотографироваться на фоне символа клуба и написать об этом в свои социальные сети – дело почти обязательное.Редкие деревья и цветы парка ГалицкогоОсобой любовью и популярностью пользуются деревья и цветы, они активно цветут в разные сезоны и создают живописные пейзажи. яркой зеленью. Есть и деревья, которые закрываются на зиму специальным куполом.Календарь цветения растений – когда лучше ехатьМарт – вишня канзан покрывается небольшими пышными цветами бледно-розового оттенка.Апрель – магнолия суланжа, самая популярная на фотографиях цветущих магнолий парка Галицкого, покрывается пышными цветками со сладким ароматом.Апрель – павловния (“адамово дерево”) цветёт колокольчатыми цветками нежно-сиреневого цвета.Май – жакаранда цветёт волшебными фиолетовыми цветами.Май-июнь – шалфей на клумбах Террасированного сада покрывается фиолетовыми цветами.Июль – делоникс королевский цветёт крупными алыми цветами, которые похожи на орхидеи; соцветия расположены настолько близко друг к другу, что зеленый листвы из-за них практически не видно.Октябрь-ноябрь – хоризия (“хлопковой дерево”) имеет ствол бутылочной формы, покрытый мощными крупными колючками; цветет всего один день, после чего образуются плоды, похожие на коробочки.Кафе и кофейни в паркеВ парке "Краснодар" есть три главные локации для перекуса и отдыха: кафе "Краснодар" с детской комнатой, Burger Bar, кофейня "1.62". Кроме того, работает кафе с мороженым. Оно расположено со стороны парковки по улице Разведчика Леонова, вдоль футбольных полей и Академии, между "Амфитеатром", водным и зеркальным лабиринтами.
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краснодар, парки, отдых, туризм
Краснодар, Парки, Отдых, Туризм
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В 2017 году в Краснодаре появилась новая достопримечательность – парк Галицкого. Несмотря на "юный" возраст он уже успел стать популярным как в России, так и заграницей. Где находится одна из главных зон отдыха города и какую площадь в 2025 году она занимает, как называются местные арт-объекты, на каких улицах ближайшие остановки общественного транспорта, а также фото и адрес официального сайта парка, – в материале РИА Новости.
Современный парк "Краснодар", или парк Галицкого
, появился в Краснодаре совсем недавно, но среди туристов и местных быстро стал одним из главных мест притяжения в регионе. В 2025 году его площадь составляет 22,7 гектара.
- 2016 год – стадион построен, запланировано обустройство прилегающей территории. Им занялось немецкое архитектурное бюро GMP International. Строительство парка началось. Средства компании выделил Сергей Галицкий – российский предприниматель, владелец и президент ФК "Краснодар".
- Осень 2017 года – техническое открытие парка Галицкого для прогулок. Работают игровые и спортивные площадки, веревочный парк, появились амфитеатр и цветочный сад.
- Конец 2018 года – открытие второй очереди, строительство главного парка Краснодарского края продолжается. Работают кафе и рестораны.
- Весна 2019 года – открылась третья очередь. К площади добавилось 4 га, в парке высажены вечнозеленые субтропические кустарники и деревья, открыт плоскостной фонтан и обустроена зона отдыха со скамейками, расположенными друг напротив друга.
- 2019 год – городской парк получил звание лучшего парка в номинации Eurasian Park Awards, премии International Large Urban Parks Awards.
- Декабрь 2019 года – на месте тренировочных полей академии ФК "Краснодар" появился водоем с декоративными рыбами, несколько фонтанов, были высажены кипарисы и пальмы.
- Март 2023 года – открытие японского сада, крупнейшего за пределами Японии. Здесь часто проводятся экскурсии.
- Весна 2025 года – открытие новой зоны – "Парка Облаков".
Где находится и как добраться
Парк Галицкого располагается по адресу
: г. Краснодар, улица Разведчика Леонова, 1, между улицами Героя Владислава Посадского и Восточно-Кругликовской. До него можно добраться из любого района города на автобусе, трамвае или маршрутном такси, а также на личном автомобиле. Маршруты, парковки и схемы проезда размещены на сайте парка.
Также в парке Галицкого, на улице Героя Владислава Посадского, 36, находится ежедневная цветочная ярмарка, на которой представлены цветы со всего мира.
Вход в парк свободный и бесплатный.
Парк Галицкого работает ежедневно с 05:00 до 00:00.
Что разрешено, а что запрещено
✔️ Разрешено
❌ Запрещено
Гулять с детьми
Выгуливать любых домашних животных
Гулять с колясками (по прогулочным дорожкам для передвижения маломобильных граждан)
Курить и пить алкоголь
Кататься на велосипеде с 5:00 до 09:00
Использовать фейерверки
Делать фото и видео
Купаться в фонтанах и водоемах, вылавливать рыбу, рвать цветы
Заниматься спортом (в разрешенных зонах)
Заходить за ограждения
Входить в Японский сад до 21:30
Проводить массовые мероприятия
Передвигаться на самокатах, роликах, скейтах, которые приводятся в действие механическим усилием
Кататься на электросамокатах и др.
Взять квадрокоптер
Менять местами скамейки, ставить свои столы, палатки
Ходить, сидеть, лежать на газонах с апреля по октябрь
Ходить по газонам с ноября по март (чтобы не допустить повреждения)
Несмотря на то, что весь парк является достопримечательностью Краснодара, в нем самом есть несколько самых интересных и фотогеничных мест. Ниже информация про каждое из них.
На открытой площадке летом устраивают кинопоказы и театральные постановки. Амфитеатр обустроен качественной звуковой системой и экраном, здесь одновременно могут поместиться 200 человек. По вечерам здесь зажигается подсветка, красиво освещающая фотокадры.
2. Искусственная среда и баобаб
Белоснежная композиция показывает людей, которые находятся в процессе постройки серверов. Они создают человекоподобных роботов и загружают в них знания о спорте, опыт профессиональных спортсменов.
Хотите сфотографироваться в России на фоне тропического растения? Это просто! В центре арт-объекта посажен настоящий баобаб.
Смотровая площадка "Пирамида" представляет собой искусственный курган, на вершину которого ведет винтовая дорожка, откуда открывается живописный вид на часть парка и отличный панорамный обзор для фотографий. Зимой отсюда можно попасть на каток, который в летнее время превращается в фонтан.
Лабиринт состоит из большого количества деревянных столбов, на верхушке которых расположены трубки. Чтобы привести механизм в действие, необходимо качаться на качелях. От интенсивности будет зависеть работа насоса и сила подачи воды. От этого, в свою очередь, трубки начинают вращаться, устраивая окружающим прохладный душ. И это захватывающий сюжет не только для фото, но и для видео. После водного обязательно загляните в зеркальный лабиринт.
Японский сад работает с 7:30 (по выходным – с 7:00) до 23:30, вход свободный и бесплатный, но разрешен только до 21:30. Это внушительная площадь – 7,5 гектара. В парке высажено около 6700 деревьев, 5900 кустарников и больше 280 000 цветов. Вся территория стилизована под японскую деревню, здесь можно посидеть и хорошо отдохнуть. Любимое занятие посетителей – фотографироваться в бамбуковой роще и у Чайного домика.
Фонтан называют "летающей тарелкой" из-за его формы. Он имеет футуристический вид и является одним из самых популярных и фотогеничных мест в парке. Его конструкция имеет вид чаши, с краев которой стекает вода, таким образом создавая иллюзию водопада, а вечером сюда стоит прийти, чтобы увидеть, как фонтан подсвечивается.
8. Скульптура "Перевернутая капля".
В парке есть скульптура в виде капли высотой пять метров, символизирующей долю секунды, застывшую в металле. Здесь любят фотографироваться и местные жители, которые прозвали эту скульптуру "Геолокацией", и туристы. Самое примечательное то, что окружение не отражается в этой "капле", а с ювелирной точностью высечено на ней
9. Скульптура "Внутренний ребенок"
Это не одна скульптура, а сразу четыре – крупные статуи (3 м в высоту) в виде голов малышей. Здесь есть качели, сделанные из высаженных платанов. Их стебли специальным образом сплели, чтобы они росли в форме удобных сидений. Это удивительная фотозона привлекает внимание всех гостей парка Галицкого.
Бык – это талисман футбольного клуба "Краснодар" и зеленая скульптура этого животного установлена на одном из бульваров парка. Сфотографироваться на фоне символа клуба и написать об этом в свои социальные сети – дело почти обязательное.
Редкие деревья и цветы парка Галицкого
Особой любовью и популярностью пользуются деревья и цветы, они активно цветут в разные сезоны и создают живописные пейзажи. яркой зеленью. Есть и деревья, которые закрываются на зиму специальным куполом.
Календарь цветения растений – когда лучше ехать
Март – вишня канзан покрывается небольшими пышными цветами бледно-розового оттенка.
Апрель – магнолия суланжа, самая популярная на фотографиях цветущих магнолий парка Галицкого, покрывается пышными цветками со сладким ароматом.
Апрель – павловния (“адамово дерево”) цветёт колокольчатыми цветками нежно-сиреневого цвета.
Май – жакаранда цветёт волшебными фиолетовыми цветами.
Май-июнь – шалфей на клумбах Террасированного сада покрывается фиолетовыми цветами.
Июль – делоникс королевский цветёт крупными алыми цветами, которые похожи на орхидеи; соцветия расположены настолько близко друг к другу, что зеленый листвы из-за них практически не видно.
Октябрь-ноябрь – хоризия (“хлопковой дерево”) имеет ствол бутылочной формы, покрытый мощными крупными колючками; цветет всего один день, после чего образуются плоды, похожие на коробочки.
В парке "Краснодар" есть три главные локации для перекуса и отдыха: кафе "Краснодар" с детской комнатой, Burger Bar, кофейня "1.62". Кроме того, работает кафе с мороженым. Оно расположено со стороны парковки по улице Разведчика Леонова, вдоль футбольных полей и Академии, между "Амфитеатром", водным и зеркальным лабиринтами.