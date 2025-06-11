https://ria.ru/20250611/pamfilova-2022198171.html

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании в ЕДГ-2025

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании в ЕДГ-2025 - РИА Новости, 11.06.2025

Памфилова рассказала о дистанционном голосовании в ЕДГ-2025

Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2025 году будет применяться в 23 субъектах РФ, в четырех из них - впервые, сообщила... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:40:00+03:00

2025-06-11T11:40:00+03:00

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россия

элла памфилова

политика

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Дистанционное электронное голосование в единый день голосования в 2025 году будет применяться в 23 субъектах РФ, в четырех из них - впервые, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова."В этом году было подано 34 заявки (на использование ДЭГ - ред.). Мы, внимательно их изучив, предлагаем согласовать проведение ДЭГ только в 23 регионах, исходя из целого ряда внешних вызовов... При этом в четырех субъектах - Республике Северная Осетия, Курганской, Магаданской и Самарской областях - дистанционное электронное голосование будет использоваться впервые", - сказала Памфилова на заседании ЦИК России.Она также отметила, что за прошедшие пять лет при помощи дистанционного электронного голосования в России проголосовало свыше 23 миллионов избирателей."Количество кампаний, где планируется использовать данную технологию (в ЕДГ-2025 - ред.) - около 280, количество избирателей, которые смогут принять участие в таком голосовании - более 17 миллионов", - добавила глава ЦИК.

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россия, элла памфилова, политика