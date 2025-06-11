https://ria.ru/20250611/otnosheniya-2022173827.html

В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.06.2025

В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:48:00+03:00

2025-06-11T09:48:00+03:00

2025-06-11T09:48:00+03:00

в мире

иран

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сша

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украина

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American Conservative."Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности. Даже ограниченное сотрудничество в области нераспространения создает канал для общения, снижая риск просчетов в других областях, таких как напряженность между НАТО и Россией или боевые действия на Украине", — говорится в публикации.Как отмечает издание, нахождение точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой в диалоге по Ирану станет значительным успехом для дипломатии и благоприятно скажется на ситуации в мире.Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерному досье Тегерана. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, уточнил иранский министр, возможен через один-два раунда.

https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html

https://ria.ru/20250607/mid-2021575951.html

иран

россия

сша

украина

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в мире, иран, россия, сша, нато, украина