В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией
TAC: сотрудничество России и США по Ирану может улучшить двусторонние отношения
Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American Conservative.
"Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности. Даже ограниченное сотрудничество в области нераспространения создает канал для общения, снижая риск просчетов в других областях, таких как напряженность между НАТО и Россией или боевые действия на Украине", — говорится в публикации.
Как отмечает издание, нахождение точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой в диалоге по Ирану станет значительным успехом для дипломатии и благоприятно скажется на ситуации в мире.
Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерному досье Тегерана. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, уточнил иранский министр, возможен через один-два раунда.
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