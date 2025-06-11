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В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
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09:48 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/otnosheniya-2022173827.html
В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией
В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией - РИА Новости, 11.06.2025
В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией
Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:48:00+03:00
2025-06-11T09:48:00+03:00
в мире
иран
россия
сша
нато
украина
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American Conservative."Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности. Даже ограниченное сотрудничество в области нераспространения создает канал для общения, снижая риск просчетов в других областях, таких как напряженность между НАТО и Россией или боевые действия на Украине", — говорится в публикации.Как отмечает издание, нахождение точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой в диалоге по Ирану станет значительным успехом для дипломатии и благоприятно скажется на ситуации в мире.Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерному досье Тегерана. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, уточнил иранский министр, возможен через один-два раунда.
https://ria.ru/20250421/ssha-2012555677.html
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в мире, иран, россия, сша, нато, украина
В мире, Иран, Россия, США, НАТО, Украина
В США сделали неожиданное заявление об отношениях с Россией

TAC: сотрудничество России и США по Ирану может улучшить двусторонние отношения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сотрудничество России и США по вопросу ядерной программы Ирана может способствовать налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном, пишет The American Conservative.
"Взаимодействие США и России по Ирану может помочь разморозить их собственные двусторонние отношения в период опасной враждебности. Даже ограниченное сотрудничество в области нераспространения создает канал для общения, снижая риск просчетов в других областях, таких как напряженность между НАТО и Россией или боевые действия на Украине", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, нахождение точек соприкосновения между Вашингтоном и Москвой в диалоге по Ирану станет значительным успехом для дипломатии и благоприятно скажется на ситуации в мире.
Ранее в среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова оказывать практическое содействие, чтобы помочь Тегерану и Вашингтону достичь соглашения по ядерной программе, в том числе, например, вывозить избыточное ядерное топливо из Ирана для его дальнейшей адаптации к производству топлива для реакторов.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по ядерному досье Тегерана. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, уточнил иранский министр, возможен через один-два раунда.
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