https://ria.ru/20250611/opasnost-2022155413.html
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:08:00+03:00
2025-06-11T06:08:00+03:00
2025-06-11T06:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
рязанская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Рязанской области, сообщается в приложении МЧС России. "Внимание! Опасность атаки БПЛА! На территории Рязанской области. Не подходите к окнам. Если Вы на улице - зайдите в ближайшее здание. Оставайтесь в безопасном месте до сигнала "отбой", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250611/opasnost-2022154879.html
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рязанская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА
МЧС: в Рязанской области объявили опасность атаки БПЛА