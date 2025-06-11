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В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/opasnost-2022154879.html
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.06.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Оренбургской области, сообщает врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:57:00+03:00
2025-06-11T05:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Оренбургской области, сообщает врио губернатора Евгений Солнцев. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250611/bespilotniki-2022154766.html
оренбургская область
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оренбургская область, евгений солнцев
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

Солнцев: в Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМост через реку Урал в Оренбурге
Мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Мост через реку Урал в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Оренбургской области, сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.
"Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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