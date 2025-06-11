https://ria.ru/20250611/omsk-2022300724.html

В Омской области завели дело об избиении постояльца дома-интерната

В Омской области завели дело об избиении постояльца дома-интерната - РИА Новости, 11.06.2025

В Омской области завели дело об избиении постояльца дома-интерната

Мужчина, который на камеру избил постояльца дома-интерната в Омской области, хотел таким образом поднять свой авторитет и запугать будущих соседей в другом... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:42:00+03:00

2025-06-11T16:42:00+03:00

2025-06-11T16:42:00+03:00

происшествия

омская область

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ОМСК, 11 июн - РИА Новости. Мужчина, который на камеру избил постояльца дома-интерната в Омской области, хотел таким образом поднять свой авторитет и запугать будущих соседей в другом учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры. Видео, на котором 26-летний мужчина избивает 56-летнего постояльца Крутинского дома-интерната в Омской области, появилось в соцсетях. На нем видно, как находящийся в ванной комнате мужчина встает в боевую стойку и начинает избивать пенсионера. Выяснилось, что таким образом он хотел продемонстрировать свой авторитет. "В этом доме-интернате содержатся в том числе и люди с психологическими проблемами. Этот мужчина - один из них. Он собирался перевестись в другой дом-интернат и специально попросил записать видео, как он избивает пожилого мужчину, чтобы отправить это постояльцам другого дома-интерната. Чтобы они понимали, с кем им предстоит иметь дело. Видео появилось в сети именно после отправки его людям из другого интерната. Видимо, такие у них порядки", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. Тем временем СУСК России по Омской области возбуждено уголовное дело по факту халатных действий работников Крутинского дома-интерната. "По мнению органов следствия, произошедшее стало возможным вследствие халатности со стороны работников дома-интерната, в том числе руководства", - сообщили в следственном управлении. Ход расследования уголовного дела находится на контроле региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20250609/bastrykin-2021850148.html

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происшествия, омская область, россия