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В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.06.2025

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T06:19:00+03:00

2025-06-11T06:19:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

калуга

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропортов Калуги и Саратова."В аэропорту Саратов (Гагарин) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20250610/nizhnekamsk-2021968543.html

саратов

калуга

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2025

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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга