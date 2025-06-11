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В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.06.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T06:19:00+03:00
2025-06-11T06:19:00+03:00
2025-06-11T06:23:00+03:00
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
калуга
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении ограничений в работе аэропортов Калуги и Саратова."В аэропорту Саратов (Гагарин) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.Подчеркивается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
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саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), калуга
Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Калуга
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты