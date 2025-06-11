https://ria.ru/20250611/ogranicheniya-2022148374.html

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.06.2025

В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:04:00+03:00

2025-06-11T03:04:00+03:00

2025-06-11T03:08:00+03:00

калуга

саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250610/nizhnekamsk-2021968543.html

калуга

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)