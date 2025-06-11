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В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 11.06.2025
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:04:00+03:00
2025-06-11T03:04:00+03:00
2025-06-11T03:08:00+03:00
калуга
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC); Саратов (Гагарин; UWSG)", - написал он в своем Telegram-канале.
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калуга
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калуга, саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах Калуги и Саратова ввели временные ограничения на полеты