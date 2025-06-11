https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190749.html
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин
Образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:10:00+03:00
2025-06-11T11:10:00+03:00
2025-06-11T11:22:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Образование должно служить сохранению национальной идентичности, поддерживать многообразие культур и традиций, заявил президент России Владимир Путин.Соответствующее видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" опубликовано на сайте Кремля."И конечно, нужно эффективно настраивать школы, колледжи, университеты на решение текущих и перспективных задач развития наших стран. При этом важно, чтобы образование служило сохранению национальной идентичности, поддерживало всё многообразие культур и традиций", - заявил он.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Образование должно поддерживать многообразие традиций, заявил Путин
Путин: образование должно служить сохранению национальной идентичности