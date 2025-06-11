https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190638.html

Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин

Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025

Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин

Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T11:09:00+03:00

2025-06-11T11:09:00+03:00

2025-06-11T11:28:00+03:00

владимир путин

технологии

образование - общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать ответы на сложные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования.Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля."Нам вместе нужно искать ответы на сложные, большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьёзно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий", - сказал он.

https://ria.ru/20250523/ii-2018779230.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее" Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее» 2025-06-11T11:09 true PT3M44S

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Ольга Фомченкова

владимир путин, технологии, образование - общество