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Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
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11:09 11.06.2025 (обновлено: 11:28 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190638.html
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:09:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
владимир путин
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать ответы на сложные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования.Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля."Нам вместе нужно искать ответы на сложные, большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьёзно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий", - сказал он.
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353
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
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353
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владимир путин, технологии, образование - общество
Владимир Путин, Технологии, Образование - Общество
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин

Путин назвал цифровые технологии и ИИ вызовом для систем образования в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать ответы на сложные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования.
Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля.
"Нам вместе нужно искать ответы на сложные, большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьёзно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий", - сказал он.
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