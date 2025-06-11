https://ria.ru/20250611/obrazovanie-2022190638.html
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин - РИА Новости, 11.06.2025
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T11:09:00+03:00
2025-06-11T11:09:00+03:00
2025-06-11T11:28:00+03:00
владимир путин
технологии
образование - общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам третьего Международного форума министров образования "Формируя будущее" призвал сообща искать ответы на сложные вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования.Соответствующий ролик опубликован на сайте Кремля."Нам вместе нужно искать ответы на сложные, большие вызовы, с которыми сталкиваются все национальные системы образования, учитывать глобальные тенденции, в том числе стремительное и повсеместное распространение цифровых технологий и моделей искусственного интеллекта. Они уже серьёзно меняют образовательный процесс, ускоряют трансформацию рынка труда, появление новых профессий", - сказал он.
https://ria.ru/20250523/ii-2018779230.html
РИА Новости
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Видеообращение Путина к участникам третьего Международного форума "Формируя будущее"
Видеообращение к участникам третьего Международного форума министров образования «Формируя будущее»
2025-06-11T11:09
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PT3M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, технологии, образование - общество
Владимир Путин, Технологии, Образование - Общество
Цифровые технологии серьезно меняют образовательный процесс, заявил Путин
Путин назвал цифровые технологии и ИИ вызовом для систем образования в мире