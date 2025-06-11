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Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными

Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными - РИА Новости, 11.06.2025

Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными

Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России, глава российской... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:23:00+03:00

2025-06-11T14:23:00+03:00

2025-06-11T14:27:00+03:00

москва

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

россия

здоровье - общество

владимир мединский

киев

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта. Россия СВОих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250611/medinskiy-2022241723.html

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москва, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, здоровье - общество, владимир мединский, киев, в мире