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Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными
Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными - РИА Новости, 11.06.2025
Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными
Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России, глава российской... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:23:00+03:00
2025-06-11T14:23:00+03:00
2025-06-11T14:27:00+03:00
москва
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
здоровье - общество
владимир мединский
киев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Украина в четверг начнут срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта, сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский."Завтра начнем также срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта. Россия СВОих не бросает!" - написал Мединский в своем Telegram-канале.
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москва, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, здоровье - общество, владимир мединский, киев, в мире
Москва, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Здоровье - Общество, Владимир Мединский, Киев, В мире
Мединский: Москва и Киев завтра начнут обмены тяжелоранеными пленными
Мединский: РФ и Украина завтра начнут срочные обмены тяжелоранеными пленными