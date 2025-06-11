https://ria.ru/20250611/obedinenie-2022263215.html
В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции
В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции - РИА Новости, 11.06.2025
В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции
Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы "За Молдову", свидетельствуют опубликованные в среду в СМИ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:15:00+03:00
2025-06-11T15:15:00+03:00
2025-06-11T15:15:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы "За Молдову", свидетельствуют опубликованные в среду в СМИ данные социологического исследования агентства iVoce. Опрос проводился в онлайн-формате с 6 по 8 июня 2025 года среди 1820 респондентов со всей страны, включая автономное территориальное образование Гагаузия. Погрешность исследования составляет до 3%. "Согласно результатам исследования, 72% опрошенных положительно относятся к идее консолидации оппозиции. При этом 59% заявили о готовности голосовать за единый блок на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года"' , - отмечает онлайн-издание Gagauznews. Подавляющее большинство респондентов - 81% - убеждены, что только объединение оппозиционных сил способно изменить текущую ситуацию в стране. К платформе "За Молдову", созданной 4 июня, уже присоединились несколько политических партий: "Сердце Молдовы", Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партия "Будущее Молдовы" под руководством бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Целью новой политической платформы является консолидация оппозиционных сил для защиты суверенитета страны, восстановления демократических процессов и формирования единого избирательного блока накануне парламентских выборов.️
https://ria.ru/20250608/moldavija-2021621248.html
https://ria.ru/20250610/oppozitsija-2021964529.html
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в мире, молдавия, гагаузия, василий тарлев, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Василий Тарлев, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции
Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиции