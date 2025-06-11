https://ria.ru/20250611/obedinenie-2022263215.html

В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции

В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции - РИА Новости, 11.06.2025

В Молдавии большинство граждан поддержали объединение оппозиции

Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы "За Молдову", свидетельствуют опубликованные в среду в СМИ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:15:00+03:00

2025-06-11T15:15:00+03:00

2025-06-11T15:15:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

василий тарлев

задержание главы гагаузии гуцул

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Почти три четверти граждан Молдавии поддерживают объединение оппозиционных сил в рамках платформы "За Молдову", свидетельствуют опубликованные в среду в СМИ данные социологического исследования агентства iVoce. Опрос проводился в онлайн-формате с 6 по 8 июня 2025 года среди 1820 респондентов со всей страны, включая автономное территориальное образование Гагаузия. Погрешность исследования составляет до 3%. "Согласно результатам исследования, 72% опрошенных положительно относятся к идее консолидации оппозиции. При этом 59% заявили о готовности голосовать за единый блок на предстоящих парламентских выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года"' , - отмечает онлайн-издание Gagauznews. Подавляющее большинство респондентов - 81% - убеждены, что только объединение оппозиционных сил способно изменить текущую ситуацию в стране. К платформе "За Молдову", созданной 4 июня, уже присоединились несколько политических партий: "Сердце Молдовы", Партия коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и партия "Будущее Молдовы" под руководством бывшего премьер-министра Василия Тарлева. Целью новой политической платформы является консолидация оппозиционных сил для защиты суверенитета страны, восстановления демократических процессов и формирования единого избирательного блока накануне парламентских выборов.️

https://ria.ru/20250608/moldavija-2021621248.html

https://ria.ru/20250610/oppozitsija-2021964529.html

молдавия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, василий тарлев, задержание главы гагаузии гуцул