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В Новосибирске передали в суд дело о получении крупных взяток

В Новосибирске передали в суд дело о получении крупных взяток - РИА Новости, 11.06.2025

В Новосибирске передали в суд дело о получении крупных взяток

Следователи СК завершили расследование, а прокуратура передала в суд уголовное дело о получении особо крупных взяток в отношении гендиректора АО "Корпорация... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:27:00+03:00

2025-06-11T10:27:00+03:00

2025-06-11T10:27:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 11 июн – РИА Новости. Следователи СК завершили расследование, а прокуратура передала в суд уголовное дело о получении особо крупных взяток в отношении гендиректора АО "Корпорация развития Новосибирской области" Александра Зырянова. В июне 2024 года следователи СК по материалам УФСБ возбудили в отношении Зырянова уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). В отношении директоров двух коммерческих компаний были заведены дела о даче взятки. По данным СК, Зырянов и глава УК "Промышленно-логистический парк" Александр Гоманов получили взятки в обмен на заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда. Позже прокуратура сообщала, что в деле появились дополнительные эпизоды взяточничества на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. "Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух директоров акционерных обществ. Генеральный директор АО "Корпорация развития Новосибирской области" обвиняется в совершении четырех преступлений по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и по части 3 статьи 30, части 6 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки), директор АО "УК "ПЛП" обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)", - сообщает прокуратура Новосибирской области. По данным следственного управления СК РФ по региону, в 2021 и 2023 годах Зырянов получил лично и через посредника от двух директоров коммерческих организаций более 20 миллионов рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда. Кроме того, в 2024 году фигурант по делу получил от двух должностных лиц другого акционерного общества взятку за общее покровительство и лояльное отношение, уточнили в СУСК. "В 2023-2024 годах директор общества намеревался получить взятку от инвестора под видом увеличения стоимости контракта на выполнение работ по подключению к сетям промышленно-логистического парка", добавили в следственном управлении. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд Новосибирска.

https://ria.ru/20250610/arest-2021962807.html

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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф)