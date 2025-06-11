https://ria.ru/20250611/novgorod-2022328554.html
В Нижнем Новгороде возбудили дело о покушении на убийство
В Нижнем Новгороде возбудили дело о покушении на убийство - РИА Новости, 11.06.2025
В Нижнем Новгороде возбудили дело о покушении на убийство
Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Нижнем Новгороде после полученного молодым человеком ножевого ранения во время конфликта на озере, сообщило... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T17:51:00+03:00
2025-06-11T17:51:00+03:00
2025-06-11T17:51:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили в Нижнем Новгороде после полученного молодым человеком ножевого ранения во время конфликта на озере, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее в местных Telegram-каналах была опубликована фотография юноши с окровавленной ногой и сообщением о том, что мужчина ударил ножом молодого человека, вставшего на защиту отдыхавших на озере девочек-подростков, которым агрессивный незнакомец якобы предлагал продемонстрировать свой "интимный пирсинг". Как сообщили журналистам в МВД региона, проводится проверка, полицейские разыскивают мужчину, напавшего на юношу. "По поручению руководителя регионального СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения подозреваемого", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижнем Новгороде возбудили дело о покушении на убийство
В Нижнем Новгороде возбудили дело после ранения молодого человека на озере