https://ria.ru/20250611/niderlandy-2022272775.html

Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку

Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку - РИА Новости, 11.06.2025

Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку

Крупнейший профсоюз железнодорожной отрасли в Нидерландах VVMC объявил новую забастовку в нескольких провинциях на севере и юге страны в пятницу, 13 июня, в... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:40:00+03:00

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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейший профсоюз железнодорожной отрасли в Нидерландах VVMC объявил новую забастовку в нескольких провинциях на севере и юге страны в пятницу, 13 июня, в ответ невыполнение требования о повышении заработной платы. "Сегодня VVMC объявляет о новой протестной акции, которая пройдет пятницу, 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении на сайте профсоюза. Там отмечается, что в конце мая организация поставила ультиматум компании "Нидерландские железные дороги" (NS) по коллективному трудовому договору, однако компания не выполнила требования в установленные сроки. Эти требования касались повышения зарплаты и улучшения условий труда. Сообщается, что забастовка начнется рано утром в пятницу в 04.00 и продлится 24 часа. Акция повлияет на движение поездов в провинциях Северный Брабант, Лимбург, Зеландия, Гронинген, Фрисландия и Оверэйссел. Ранее забастовки прошли 6 и 10 июня, что привело к полному прекращению движения поездов по всем Нидерландам.

https://ria.ru/20250607/zarplata-2021514095.html

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