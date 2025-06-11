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Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку - РИА Новости, 11.06.2025
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15:40 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/niderlandy-2022272775.html
Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку
Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку - РИА Новости, 11.06.2025
Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку
Крупнейший профсоюз железнодорожной отрасли в Нидерландах VVMC объявил новую забастовку в нескольких провинциях на севере и юге страны в пятницу, 13 июня, в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T15:40:00+03:00
2025-06-11T15:40:00+03:00
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейший профсоюз железнодорожной отрасли в Нидерландах VVMC объявил новую забастовку в нескольких провинциях на севере и юге страны в пятницу, 13 июня, в ответ невыполнение требования о повышении заработной платы. "Сегодня VVMC объявляет о новой протестной акции, которая пройдет пятницу, 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении на сайте профсоюза. Там отмечается, что в конце мая организация поставила ультиматум компании "Нидерландские железные дороги" (NS) по коллективному трудовому договору, однако компания не выполнила требования в установленные сроки. Эти требования касались повышения зарплаты и улучшения условий труда. Сообщается, что забастовка начнется рано утром в пятницу в 04.00 и продлится 24 часа. Акция повлияет на движение поездов в провинциях Северный Брабант, Лимбург, Зеландия, Гронинген, Фрисландия и Оверэйссел. Ранее забастовки прошли 6 и 10 июня, что привело к полному прекращению движения поездов по всем Нидерландам.
https://ria.ru/20250607/zarplata-2021514095.html
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в мире, нидерланды
В мире, Нидерланды
Железнодорожники в Нидерландах объявили новую забастовку

Профсоюз железнодорожников Нидерландов объявил новую забастовку 13 июня

© Фото : VVMCУчастники акции протеста профсоюза железнодорожной отрасли Нидерландов VVMC
Участники акции протеста профсоюза железнодорожной отрасли Нидерландов VVMC - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : VVMC
Участники акции протеста профсоюза железнодорожной отрасли Нидерландов VVMC . Архивное фото
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ГААГА, 11 июн - РИА Новости. Крупнейший профсоюз железнодорожной отрасли в Нидерландах VVMC объявил новую забастовку в нескольких провинциях на севере и юге страны в пятницу, 13 июня, в ответ невыполнение требования о повышении заработной платы.
"Сегодня VVMC объявляет о новой протестной акции, которая пройдет пятницу, 13 июня 2025 года", - говорится в заявлении на сайте профсоюза.
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Там отмечается, что в конце мая организация поставила ультиматум компании "Нидерландские железные дороги" (NS) по коллективному трудовому договору, однако компания не выполнила требования в установленные сроки. Эти требования касались повышения зарплаты и улучшения условий труда.
Сообщается, что забастовка начнется рано утром в пятницу в 04.00 и продлится 24 часа. Акция повлияет на движение поездов в провинциях Северный Брабант, Лимбург, Зеландия, Гронинген, Фрисландия и Оверэйссел.
Ранее забастовки прошли 6 и 10 июня, что привело к полному прекращению движения поездов по всем Нидерландам.
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