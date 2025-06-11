https://ria.ru/20250611/neft-2022217756.html
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_0:18:2310:1317_1920x0_80_0_0_8a67c255f788ad97140be4a1e2015bfb.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений. "Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010079887_180:0:2256:1557_1920x0_80_0_0_6289786cafd72a5ebd8b0c0e4cde91aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
Песков: снижение потолка цен на нефть не будет способствовать стабилизации рынка