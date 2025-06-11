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В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть - РИА Новости, 11.06.2025
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12:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/neft-2022217756.html
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть - РИА Новости, 11.06.2025
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений. "Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.
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экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть

Песков: снижение потолка цен на нефть не будет способствовать стабилизации рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений.
"Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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