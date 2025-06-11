https://ria.ru/20250611/neft-2022217756.html

В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть

В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть - РИА Новости, 11.06.2025

В Кремле прокомментировали идею о снижении потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:45:00+03:00

2025-06-11T12:45:00+03:00

2025-06-11T12:45:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снижение потолка цен на российскую нефть не будет способствовать стабилизации на рынке, но РФ знает, как минимизировать последствия от таких решений. "Безусловно, подобные действия (снижение потолка цен на российскую нефть - ред.) не способствуют стабилизации международных энергетических рынков и нефтяного рынка. Но, разумеется, Россия не первый день живет в условиях различных ограничений, кои мы считаем по-прежнему незаконными, и Россия уже получила определенный, очень полезный опыт для того, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия от подобных решений", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250610/potolok-2022042330.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, реакция на санкции