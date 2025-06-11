https://ria.ru/20250611/nedelya-2022143784.html

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году - РИА Новости, 11.06.2025

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году

Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:18:00+03:00

2025-06-11T03:18:00+03:00

2025-06-11T10:41:00+03:00

общество

день защиты детей

работа

день народного единства - 4 ноября

день народного единства

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Она связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября."Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", — рассказала эксперт.После продолжительной трудовой недели россиян ждут три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).Сократить длинную трудовую неделю можно, взяв оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет. Также если сотрудник ранее работал в свой выходной и вместо повышенной оплаты труда выбрал отгул, он может воспользоваться им и таким образом сделать рабочую неделю короче.

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html

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2025

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общество, день защиты детей, работа, день народного единства - 4 ноября, день народного единства