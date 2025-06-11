Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 11.06.2025 (обновлено: 10:41 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/nedelya-2022143784.html
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году - РИА Новости, 11.06.2025
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году
Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T03:18:00+03:00
2025-06-11T10:41:00+03:00
общество
день защиты детей
работа
день народного единства - 4 ноября
день народного единства
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7076a232e2a99e9f0de59279ec02797e.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.Шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Она связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.&quot;Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября&quot;, — рассказала эксперт.После продолжительной трудовой недели россиян ждут три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).Сократить длинную трудовую неделю можно, взяв оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет. Также если сотрудник ранее работал в свой выходной и вместо повышенной оплаты труда выбрал отгул, он может воспользоваться им и таким образом сделать рабочую неделю короче.
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630230_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8e376a48904ac5bf20f8266a70311f72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, день защиты детей, работа, день народного единства - 4 ноября, день народного единства
Общество, День защиты детей, Работа, День народного единства - 4 ноября, День народного единства
Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в этом году

Представитель МФП Захаренкова: россиян ждет длинная рабочая неделя в октябре

© Depositphotos.com / pressmasterУставший сотрудник в офисе
Уставший сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Уставший сотрудник в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россиян ждет длинная рабочая неделя в конце октября, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Она связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.
«

"Заработная плата из-за шестидневной рабочей недели не увеличится, поскольку за субботу мы будем отдыхать в понедельник, 3 ноября", — рассказала эксперт.

После продолжительной трудовой недели россиян ждут три выходных дня — 2, 3 и 4 ноября (День народного единства).
Сократить длинную трудовую неделю можно, взяв оплачиваемый отпуск или отдых за свой счет. Также если сотрудник ранее работал в свой выходной и вместо повышенной оплаты труда выбрал отгул, он может воспользоваться им и таким образом сделать рабочую неделю короче.
Работа - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Раскрыто, когда работнику могут отказать в отпуске
22 мая, 02:15
 
ОбществоДень защиты детейРаботаДень народного единства - 4 ноябряДень народного единства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала