https://ria.ru/20250611/nato-2022248673.html

Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа

Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа - РИА Новости, 11.06.2025

Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа

НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:39:00+03:00

2025-06-11T14:39:00+03:00

2025-06-11T14:39:00+03:00

россия

азербайджан

армения

мария захарова

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно говорили, что ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет, напротив, основная цель западников - расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про сотрудничество НАТО с Азербайджаном и последствия для стабильности и безопасности региона. Она отметила, что МИД РФ выразил надежду, что Азербайджан и Армения в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989848486.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, азербайджан, армения, мария захарова, нато, в мире