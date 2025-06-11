Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа
Захарова назвала расшатывание региона целью НАТО на Южном Кавказе
© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет, напротив, основная цель западников - расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про сотрудничество НАТО с Азербайджаном и последствия для стабильности и безопасности региона.
Она отметила, что МИД РФ выразил надежду, что Азербайджан и Армения в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО.
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