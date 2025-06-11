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Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа - РИА Новости, 11.06.2025
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14:39 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/nato-2022248673.html
Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа
Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа - РИА Новости, 11.06.2025
Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа
НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:39:00+03:00
2025-06-11T14:39:00+03:00
россия
азербайджан
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мария захарова
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы неоднократно говорили, что ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет, напротив, основная цель западников - расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про сотрудничество НАТО с Азербайджаном и последствия для стабильности и безопасности региона. Она отметила, что МИД РФ выразил надежду, что Азербайджан и Армения в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО.
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россия, азербайджан, армения, мария захарова, нато, в мире
Россия, Азербайджан, Армения, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова: НАТО не несет ничего хорошего для безопасности Южного Кавказа

Захарова назвала расшатывание региона целью НАТО на Южном Кавказе

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет ничего хорошего, напротив, основная цель западников - расшатать регион, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно говорили, что ничего хорошего НАТО для безопасности Южного Кавказа не несет, напротив, основная цель западников - расшатать регион, стравить, создать новые очаги напряженности", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос про сотрудничество НАТО с Азербайджаном и последствия для стабильности и безопасности региона.
Она отметила, что МИД РФ выразил надежду, что Азербайджан и Армения в полной мере оценивают риски углубления взаимодействия с НАТО.
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