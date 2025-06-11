https://ria.ru/20250611/nato-2022217612.html
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России - РИА Новости, 11.06.2025
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России
США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
в мире
сша
север
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/47/1388304719_0:81:3210:1886_1920x0_80_0_0_d2580d8d024a510b2c7deee294fea4cf.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "США и НАТО продолжают безрассудно следовать курсом на активную милитаризацию Заполярья, расширяет свои военные потенциалы в регионе и масштабы тренировочных операций, часто - наступательного характера. Безусловно, такие шаги совсем не способствуют укреплению доверия между арктическими странами, подрывают мир и стабильность на Севере", - сказала Захарова на брифинге в среду.
https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html
сша
север
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/47/1388304719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_941b8fd0e7a7a0313ae454b47b179ce7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, север, россия, мария захарова, нато
В мире, США, Север, Россия, Мария Захарова, НАТО
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России
Захарова: США и НАТО продолжают следовать курсу на милитаризацию Заполярья