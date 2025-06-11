https://ria.ru/20250611/nato-2022217612.html

США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России

США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России - РИА Новости, 11.06.2025

США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России

США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T12:45:00+03:00

2025-06-11T12:45:00+03:00

2025-06-11T12:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "США и НАТО продолжают безрассудно следовать курсом на активную милитаризацию Заполярья, расширяет свои военные потенциалы в регионе и масштабы тренировочных операций, часто - наступательного характера. Безусловно, такие шаги совсем не способствуют укреплению доверия между арктическими странами, подрывают мир и стабильность на Севере", - сказала Захарова на брифинге в среду.

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в мире, сша, север, россия, мария захарова, нато