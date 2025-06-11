Рейтинг@Mail.ru
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/nato-2022217612.html
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России - РИА Новости, 11.06.2025
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России
США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T12:45:00+03:00
2025-06-11T12:45:00+03:00
в мире
сша
север
россия
мария захарова
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/47/1388304719_0:81:3210:1886_1920x0_80_0_0_d2580d8d024a510b2c7deee294fea4cf.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "США и НАТО продолжают безрассудно следовать курсом на активную милитаризацию Заполярья, расширяет свои военные потенциалы в регионе и масштабы тренировочных операций, часто - наступательного характера. Безусловно, такие шаги совсем не способствуют укреплению доверия между арктическими странами, подрывают мир и стабильность на Севере", - сказала Захарова на брифинге в среду.
https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html
сша
север
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138830/47/1388304719_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_941b8fd0e7a7a0313ae454b47b179ce7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, север, россия, мария захарова, нато
В мире, США, Север, Россия, Мария Захарова, НАТО
США и НАТО продолжают милитаризацию Заполярья, заявили в МИД России

Захарова: США и НАТО продолжают следовать курсу на милитаризацию Заполярья

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. США и НАТО продолжают следовать курсу на активную милитаризацию Заполярья, эти шаги подрывают мир и стабильность на Севере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"США и НАТО продолжают безрассудно следовать курсом на активную милитаризацию Заполярья, расширяет свои военные потенциалы в регионе и масштабы тренировочных операций, часто - наступательного характера. Безусловно, такие шаги совсем не способствуют укреплению доверия между арктическими странами, подрывают мир и стабильность на Севере", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются
05:51
 
В миреСШАСеверРоссияМария ЗахароваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала