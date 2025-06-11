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В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются - РИА Новости, 11.06.2025
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05:51 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются - РИА Новости, 11.06.2025
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются
Планы НАТО по переоснащению армий государств альянса, по наращиванию военных бюджетов и реформированию командной структуры затачиваются под задачу военного... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T05:51:00+03:00
2025-06-11T05:51:00+03:00
россия
москва
европа
александр грушко
нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Планы НАТО по переоснащению армий государств альянса, по наращиванию военных бюджетов и реформированию командной структуры затачиваются под задачу военного столкновения с Россией, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. "Если возвращаться к НАТО, то мы действительно видим — это выражается не только в учениях, но и в планах по переоснащению армий, по наращиванию военных бюджетов, по реформированию командной структуры, созданию новых командований — что все это военное строительство по большому счету затачивается под задачу военного столкновения с Россией", - сказал собеседник агентства на полях "Форума будущего-2050". Дипломат также отметил, что подготовка альянса к конфликту с Россией - реальность, которая сегодня определяет военно-политические отношения Москвы с государствами НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250611/blumberg-2022150376.html
https://ria.ru/20250610/nato-2022081702.html
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россия, москва, европа, александр грушко, нато
Россия, Москва, Европа, Александр Грушко, НАТО
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются

Замглавы МИД Грушко: планы НАТО по перевооружению затачиваются под конфликт с РФ

© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Планы НАТО по переоснащению армий государств альянса, по наращиванию военных бюджетов и реформированию командной структуры затачиваются под задачу военного столкновения с Россией, рассказал РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
"Если возвращаться к НАТО, то мы действительно видим — это выражается не только в учениях, но и в планах по переоснащению армий, по наращиванию военных бюджетов, по реформированию командной структуры, созданию новых командований — что все это военное строительство по большому счету затачивается под задачу военного столкновения с Россией", - сказал собеседник агентства на полях "Форума будущего-2050".
Флаги НАТО и государств-участников перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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03:48
Дипломат также отметил, что подготовка альянса к конфликту с Россией - реальность, которая сегодня определяет военно-политические отношения Москвы с государствами НАТО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открыта к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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