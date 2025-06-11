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Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО - РИА Новости, 11.06.2025
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00:23 11.06.2025 (обновлено: 11:49 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/nato-2022142459.html
Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО
Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО - РИА Новости, 11.06.2025
Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО
Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о необходимости странам НАТО изучать русский язык в случае отказа от... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T00:23:00+03:00
2025-06-11T11:49:00+03:00
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марк рютте
тони радакин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о необходимости странам НАТО изучать русский язык в случае отказа от повышения военных расходов."Мне так и хочется сказать "нет", — сказал он, произнеся слово "нет" по-русски.Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам — -членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык.Девятого июня генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Лондоне, заявил, что Россия якобы готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250609/britaniya-2021901789.html
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москва, лондон, россия, марк рютте, тони радакин, владимир путин, нато
Москва, Лондон, Россия, Марк Рютте, Тони Радакин, Владимир Путин, НАТО
Британский адмирал неожиданно ответил по-русски на вопрос про НАТО

Адмирал Радакин ответил по-русски на вопрос об изучении русского языка в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкНачальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин
Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник штаба обороны армии Великобритании адмирал Энтони Радакин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин ответил по-русски на вопрос о необходимости странам НАТО изучать русский язык в случае отказа от повышения военных расходов.
"Мне так и хочется сказать "нет", — сказал он, произнеся слово "нет" по-русски.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Британии впали в бешенство из-за новых планов НАТО против России
9 июня, 23:25
Ранее генеральный секретарь НАТО Марко Рютте на конференции в Лондоне заявил странам — -членам альянса, что если они не поднимут военные расходы до 5% ВВП, то им стоит выучить русский язык.
Девятого июня генсек НАТО Марк Рютте, выступая на конференции в Лондоне, заявил, что Россия якобы готова применить военную силу против НАТО в течение пяти лет.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Британия буднично объявила войну России
9 июня, 08:00
 
МоскваЛондонРоссияМарк РюттеТони РадакинВладимир ПутинНАТО
 
 
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