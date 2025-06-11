https://ria.ru/20250611/naemnitsa-2022226610.html

Наемницу из Дании заочно осудили за преступления в Курской области

Наемницу из Дании заочно осудили за преступления в Курской области - РИА Новости, 11.06.2025

Наемницу из Дании заочно осудили за преступления в Курской области

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T13:15:00+03:00

2025-06-11T13:15:00+03:00

2025-06-11T14:30:00+03:00

дания

происшествия

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украина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к 26 годам лишения свободы наемницу из Дании Аннабель Йоргенсен за преступления в Курской области, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить наказание в виде 26 лет лишения свободы общего режима со штрафом в размере 1 миллион 700 тысяч рублей", - огласил приговор судья.Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона на территории Украины. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее 1 тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее 7 тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области.По данным следствия, Йоргенсен принимает участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершает преступления против мирных жителей региона.

https://ria.ru/20250610/naemnik-2022074618.html

https://ria.ru/20250609/dnr-2021798647.html

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дания, происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, украина