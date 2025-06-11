https://ria.ru/20250611/myaso-2022148983.html

Врач назвала полезную норму красного мяса

Врач назвала полезную норму красного мяса - РИА Новости, 11.06.2025

Врач назвала полезную норму красного мяса

Оптимально съедать около 80-100 граммов красного мяса в неделю, отдавая предпочтение постной говядине или телятине, рассказала РИА Новости врач-терапевт... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T03:14:00+03:00

2025-06-11T03:14:00+03:00

2025-06-11T03:14:00+03:00

общество

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Оптимально съедать около 80-100 граммов красного мяса в неделю, отдавая предпочтение постной говядине или телятине, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. "Всемирная организация здравоохранения уточняет, что идеальная "золотая середина" — около 80-100 граммов красного мяса в неделю", - сказала Лозикова. При этом важно выбирать постную говядину или телятину, готовить на пару, тушить или запекать. Предпочтительный вариант — добавить к мясу овощи. В свою очередь, постоянное потребление жирной свинины или говядины провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, добавила врач.

https://ria.ru/20250606/shashlyk-2021216681.html

https://ria.ru/20250531/vrach-2020091088.html

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общество