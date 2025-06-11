https://ria.ru/20250611/mvd-2022269680.html

В Нижнем Новгороде задержали мужчину за вымогательство миллиона рублей

В Нижнем Новгороде задержали мужчину за вымогательство миллиона рублей - РИА Новости, 11.06.2025

В Нижнем Новгороде задержали мужчину за вымогательство миллиона рублей

Нижегородские полицейские задержали мужчину за вымогательство более 1 миллиона рублей у девушки-юриста, которая отказалась с ним встречаться, сообщило МВД... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:30:00+03:00

2025-06-11T15:30:00+03:00

2025-06-11T15:30:00+03:00

происшествия

чкаловск

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Нижегородские полицейские задержали мужчину за вымогательство более 1 миллиона рублей у девушки-юриста, которая отказалась с ним встречаться, сообщило МВД региона. Установлено, что осенью 2024 года житель Чкаловска обратился к девушке-юристу с просьбой оказать ему услугу, за которую впоследствии заплатил 124 тысячи рублей. Затем молодой человек решил продолжить с девушкой общение, в связи с чем стал настойчиво ей звонить и предлагать встречи. "Получив отказ на какое-либо дальнейшее взаимодействие, не связанное с работой, молодой человек решил запугать девушку, забрать оплаченные им ранее 124 тысячи рублей за оказанную юридическую услугу и еще 1 миллион рублей, чтобы он оставил ее в покое", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина использовал различные способы запугивания потерпевшей на протяжении 5 месяцев – с декабря 2024 года по конец мая 2025 года. При этом он неоднократно заявлял потерпевшей, что намерен разрушить ее репутацию и остановится только после получения денег. "Обладая определенными знаниями в сфере IT, использовал смс-рассылку подписчикам рабочей группы девушки в социальных сетях, бывшим клиентам девушки, а также ее родственникам, что она мошенница и обманывает людей, не выполняя условий договора. Также написал негативные отзывы со своего и иных подложных профилей. На этом мужчина не остановился и создал сайт, на котором опубликовал объявление об оказании девушкой эскорт-услуг", - сообщает МВД региона. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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чкаловск

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происшествия, чкаловск, россия