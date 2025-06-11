https://ria.ru/20250611/musin-2022297609.html

Суд в Казани освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина

Суд в Казани освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина - РИА Новости, 11.06.2025

Суд в Казани освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, приговоренного к 12,5 годам колонии за злоупотребления... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T16:34:00+03:00

2025-06-11T16:34:00+03:00

2025-06-11T16:35:00+03:00

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КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, приговоренного к 12,5 годам колонии за злоупотребления полномочиями, об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, сообщил суд. Вахитовский районный суд Казани дважды выносил приговор Мусину по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями (необоснованная выдача кредитов, вывод залогов), повлекшего тяжкие последствия. В сентябре 2021 года он был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Позднее коллегия Верховного суда Татарстана смягчила наказание до 11 лет колонии. В ноябре 2024 года Вахитовский районный суд приговорил Мусина к 6,5 годам лишения свободы. По совокупности ему было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на три года. Верховный суд Татарстана в мае оставил срок наказания без изменения. В качестве дополнительного наказания Мусина лишили госнаград и почетного звания заслуженного экономиста республики. "Ходатайство Мусина Р.Р. об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью судом удовлетворено", - говорится в сообщении. Уточняется, что в соответствии с частью 8 статьи 399 УПК РФ постановление подлежит немедленному исполнению. ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года, временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства – в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.

https://ria.ru/20250528/khotin-2019523322.html

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россия, казань, роберт мусин, татфондбанк, центральный банк рф (цб рф), общество