Суд в Казани освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина
Суд в Казани освободил от наказания экс-главу Татфондбанка Мусина из-за болезни
Роберт Мусин. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 11 июн – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, приговоренного к 12,5 годам колонии за злоупотребления полномочиями, об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью, сообщил суд.
Вахитовский районный суд Казани дважды выносил приговор Мусину по нескольким эпизодам злоупотребления полномочиями (необоснованная выдача кредитов, вывод залогов), повлекшего тяжкие последствия. В сентябре 2021 года он был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Позднее коллегия Верховного суда Татарстана смягчила наказание до 11 лет колонии.
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В ноябре 2024 года Вахитовский районный суд приговорил Мусина к 6,5 годам лишения свободы. По совокупности ему было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима. Также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на три года. Верховный суд Татарстана в мае оставил срок наказания без изменения. В качестве дополнительного наказания Мусина лишили госнаград и почетного звания заслуженного экономиста республики.
"Ходатайство Мусина Р.Р. об освобождении от отбывания наказания в связи с болезнью судом удовлетворено", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в соответствии с частью 8 статьи 399 УПК РФ постановление подлежит немедленному исполнению.
ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года, временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства – в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2018 года признал кредитную организацию банкротом.