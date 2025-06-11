https://ria.ru/20250611/murashko-2022244311.html
Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников
Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников - РИА Новости, 11.06.2025
Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников
Ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T14:26:00+03:00
2025-06-11T14:26:00+03:00
2025-06-11T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Тревогу вызывает рост в 1,6 раза заболеваемости детей ожирением, которое наряду с питанием связано с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей. По данным статистики, сегодня это 480 тысяч школьников", - сказал Мурашко в ходе пленарного заседания Госдумы. Он отметил, что в структуру заболеваемости у детей школьного возраста входят заболевания органов дыхания, по большей части это респираторные инфекции. Второе место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. На третьей ступени стоят болезни глаз и его предаточного аппарата, а четвертой – болезни органов пищеварения. Министр уточнил, что с 2024 года Минздрав ввел новую форму статистического учета, которая определяла школьно-обусловленные заболевания. По его словам, сегодня есть тенденция к прогрессированию определенного типа заболеваний. "Конечно же, в первую очередь это проблемы осанки, это сколиоз. Видим на протяжении периода обучения рост. Соответственно, болезни глаза и предаточного аппарата. В течение получения образования в 1,5 имеется тенденция к повышению. И есть тенденция к повышению в процессе обучения – это болезни желудочно-кишечного тракта", - пояснил он.
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общество, россия, михаил мурашко, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Госдума РФ
Мурашко рассказал о заболеваемости ожирением у школьников
Мурашко заявил, что почти полмиллиона школьников страдают от ожирения
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Ожирение имеют 480 тысяч российских школьников, заболеваемость этой болезнью выросла в 1,6 раза, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Тревогу вызывает рост в 1,6 раза заболеваемости детей ожирением, которое наряду с питанием связано с малоподвижным образом жизни и отсутствием интереса к занятию физкультурой и спортом у многих детей. По данным статистики, сегодня это 480 тысяч школьников", - сказал Мурашко
в ходе пленарного заседания Госдумы
.
Он отметил, что в структуру заболеваемости у детей школьного возраста входят заболевания органов дыхания, по большей части это респираторные инфекции. Второе место занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. На третьей ступени стоят болезни глаз и его предаточного аппарата, а четвертой – болезни органов пищеварения.
Министр уточнил, что с 2024 года Минздрав ввел новую форму статистического учета, которая определяла школьно-обусловленные заболевания. По его словам, сегодня есть тенденция к прогрессированию определенного типа заболеваний.
"Конечно же, в первую очередь это проблемы осанки, это сколиоз. Видим на протяжении периода обучения рост. Соответственно, болезни глаза и предаточного аппарата. В течение получения образования в 1,5 имеется тенденция к повышению. И есть тенденция к повышению в процессе обучения – это болезни желудочно-кишечного тракта", - пояснил он.