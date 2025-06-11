https://ria.ru/20250611/moskva-2022395229.html

В Москве сняли временные ограничения движения

В Москве сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 11.06.2025

В Москве сняли временные ограничения движения

Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T23:58:00+03:00

2025-06-11T23:58:00+03:00

2025-06-11T23:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. Ранее департамент транспорта сообщал, что движение на ряде улиц в центре Москвы изменится 11 июня с 7.00 мск до 23.00 мск в связи с проведением концерта ко Дню России. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20250611/rakova-2022344169.html

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Дарья Буймова

москва, россия, общество