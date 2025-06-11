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В Москве сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 11.06.2025
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23:58 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moskva-2022395229.html
В Москве сняли временные ограничения движения
В Москве сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве сняли временные ограничения движения
Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:58:00+03:00
2025-06-11T23:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. Ранее департамент транспорта сообщал, что движение на ряде улиц в центре Москвы изменится 11 июня с 7.00 мск до 23.00 мск в связи с проведением концерта ко Дню России. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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москва, россия, общество
Москва, Россия, Общество
В Москве сняли временные ограничения движения

В Москве сняли ограничения движения, введенные из-за концерта ко Дню России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник дорожно-патрульной службы у пешеходного перехода на улице Волхонке в Москве
Сотрудник дорожно-патрульной службы у пешеходного перехода на улице Волхонке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник дорожно-патрульной службы у пешеходного перехода на улице Волхонке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс.
Ранее департамент транспорта сообщал, что движение на ряде улиц в центре Москвы изменится 11 июня с 7.00 мск до 23.00 мск в связи с проведением концерта ко Дню России.
"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
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