https://ria.ru/20250611/moskva-2022395229.html
В Москве сняли временные ограничения движения
В Москве сняли временные ограничения движения - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве сняли временные ограничения движения
Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T23:58:00+03:00
2025-06-11T23:58:00+03:00
2025-06-11T23:58:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155620/69/1556206955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a941ffe6f76767a71b79ada67f593b2a.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Временные ограничения движения в связи с проведением концерта ко Дню России в Москве сняты, сообщил столичный дептранс. Ранее департамент транспорта сообщал, что движение на ряде улиц в центре Москвы изменится 11 июня с 7.00 мск до 23.00 мск в связи с проведением концерта ко Дню России. "Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
https://ria.ru/20250611/rakova-2022344169.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155620/69/1556206955_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_a74ce11c90415e84cc15f020eb035349.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
В Москве сняли временные ограничения движения
В Москве сняли ограничения движения, введенные из-за концерта ко Дню России