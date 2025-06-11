https://ria.ru/20250611/moskva-2022250016.html

Ликсутов: московские производители колбас нарастили производство

Ликсутов: московские производители колбас нарастили производство - РИА Новости, 11.06.2025

Ликсутов: московские производители колбас нарастили производство

Московские компании, занимающиеся производством колбасной продукции, изготовили свыше 135,5 тысячи тонн изделий, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T15:00:00+03:00

2025-06-11T15:00:00+03:00

2025-06-11T15:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

экономика

технологии

тинао

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Московские компании, занимающиеся производством колбасной продукции, изготовили свыше 135,5 тысячи тонн изделий, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Мясоперерабатывающая отрасль столицы – важный сегмент пищевой промышленности города. Сегодня в Москве более 320 предприятий выпускают широкий ассортимент продуктов питания. По поручению Сергея Собянина город активно развивает продовольственный сектор промышленности и предлагает компаниям набор эффективных инструментов поддержки. Отдельное внимание уделяется созданию масштабного пищевого кластера в ТиНАО, где будут сосредоточены производства мясной, молочной, хлебобулочной и другой продукции", – отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).За первые четыре месяца 2025 года столичные компании произвели на 5% больше колбасных изделий и схожей продукции из мяса и субпродуктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производители изготовили свыше 97 тысяч тонн изделий (в том числе, для детского питания), 53,1 тысячи тонн копченых колбасных изделий и около 42 тысяч тонн вареных, в том числе фаршированных."Московские компании выпускают широкую линейку колбас, ветчин, сосисок, мясных полуфабрикатов и снеков. Сегодня в отрасли действует более 30 предприятий, где работают более 14,5 тысячи человек. Город стимулирует развитие предприятий и модернизацию производственных процессов, что не только способствует экономическому росту региона, но и обеспечивает москвичей свежими товарами высокого качества", – отметил глава московского ДИПП Анатолий Гарбузов.За четыре месяца столичная производственная компания "ЭЛИТГРУПП ИНВЕСТ" нарастила производство на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания выпустила более 11,8 тысячи тонн мясной готовой продукции, в том числе более 6,7 тысячи тонн из птицы и свыше 5 тысяч тонн из свинины. За прошедший год компания расширила ассортимент, добавив более 100 новых наименований продукции."Дымовское колбасное производство" в 2025 году выпустило новую линейку колбас, мясных деликатесов и снеков. За первые четыре месяца с начала 2025 года компания увеличила выручку в категории мясных снеков на 12 процентов, показав результат значительного прироста к аналогичному периоду прошлого года. Как отметил гендиректор Альберт Хайретдинов, всего производится более 300 наименований продукции под различными брендами.

https://ria.ru/20250611/moskva-2022203981.html

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москва

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