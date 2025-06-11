https://ria.ru/20250611/moskva-2022238147.html

Победителей конкурса фестиваля геобрендов наградили в центре "Россия"

Победителей конкурса фестиваля геобрендов наградили в центре "Россия" - РИА Новости, 11.06.2025

Победителей конкурса фестиваля геобрендов наградили в центре "Россия"

Награждение победителей второго конкурса фестиваля геобрендов "Земля открытий" прошло в национальном центре "Россия", из 355 видеороликов в шорт-лист вошло... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T14:21:00+03:00

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москва

сахалинская область

новый уренгой

рудн

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Награждение победителей второго конкурса фестиваля геобрендов "Земля открытий" прошло в национальном центре "Россия", из 355 видеороликов в шорт-лист вошло свыше 170, сообщает пресс-служба фестиваля. Всего заявки на участие во втором конкурсе подали 56 регионов. Самыми активными стали жители и сотрудники предприятий Москвы, Тамбовской, Сахалинской области. Фильмы студентов РУДН Екатерины Свиричевской, Маргариты Кузьминой, Елизаветы Ежовой и Марии Трусовой "Одна Победа. Одна история" и "Письмо из прошлого" в номинации "Своих не бросаем" были показаны на открытии фестиваля. Впервые в конкурсе участвовали дети – Эвелина Нигматуллина из Нового Уренгоя и Демид Подаруев из Ярославля. После просмотра и оценки этих работ жюри фестиваля предложило открыть конкурс "Земля открытий"-Дети. Номинация будет открыта в следующем сезоне. "Фильмы и видеоролики – это своеобразная витрина регионов. Жители территорий знают все особенности и преимущества родного края и могут рассказать о них максимально объемно, чтобы заинтересовать туристов", – отметила директор фестиваля "Земля открытий" Надежда Явдолюк, ее слова приводит пресс-служба. Только в первый день зрители увидели 37 фильмов продолжительностью от 59 секунд до 28 минут. Во время просмотра они могли оценить размах российско-китайского гастрономического фестиваля (Амурская область), сохранение олимпийского наследия на федеральной территории Сириус (Краснодарский край), путешествие на мотоциклах "Урал" по Камчатке и "Арбузный фестиваль" в Камышине (Волгоградская область). Авторы многих фильмов представили их лично, рассказали о том, как сами становились путешественниками, коллекционерами, первооткрывателями, проводниками больших проектов. Фестиваль и конкурс направлены на укрепление медийных образов административных регионов на федеральном уровне, отбор идей и создание концепций брендов национальных территорий. Результатом творческого состязания является видеоплатформа, где отечественные и зарубежные зрители знакомятся с историей, географическими особенностями и природной красотой регионов России. В топ-10 геобрендов фестиваля вошли Сахалинская, Курганская, Кемеровская, Нижегородская, Самарская, Белгородская, Тверская, Тамбовская и Владимирская области, а также город Москва. Новый сезон фестиваля начнется летом 2025 года. Желающие принять участие в конкурсе смогут подать заявку уже в июне.

https://realty.ria.ru/20250611/oek-2022184226.html

https://realty.ria.ru/20250610/akveduk-2021937278.html

москва

сахалинская область

новый уренгой

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москва, сахалинская область, новый уренгой, рудн