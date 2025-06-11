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В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T13:32:00+03:00
2025-06-11T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Профилактический рейд по самокатчикам и велосипедистам пройдет с 12 по 15 июня в Москве, сообщает столичная Госавтоинспекция. "С 12 по 15 июня в Москве пройдет профилактическое мероприятие "СИМ, Велосипедист"", - говорится в Telegram-канале ведомства. По словам правоохранителей, сотрудники ГАИ проведут разъяснительные беседы об основных правилах передвижения на СИМ и велосипедах, а также использовании защитной экипировки. Особое внимание будет уделено вопросам передвижения детей на самокатах и других СИМ. Цель рейда - профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и другими водителями средств индивидуальной мобильности.
https://ria.ru/20250512/samokaty-2016400540.html
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общество, москва, гибдд мвд рф
Общество, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве пройдет рейд по самокатчикам и велосипедистам
В Москве пройдет трехдневный рейд по самокатчикам и велосипедистам