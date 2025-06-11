https://ria.ru/20250611/moskva-2022154175.html

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал продавцом

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал продавцом - РИА Новости, 11.06.2025

Обвиняемый в подготовке теракта в Москве работал продавцом

Житель Москвы, который, как считает следствие, планировал совершить теракт в местах массового скопления людей в столице по заданию спецслужб Украины, занимался... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T05:35:00+03:00

2025-06-11T05:35:00+03:00

2025-06-11T05:35:00+03:00

происшествия

москва

украина

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1e/2020012180_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_40e4002224abcd123c2f39f4c6ff2253.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Житель Москвы, который, как считает следствие, планировал совершить теракт в местах массового скопления людей в столице по заданию спецслужб Украины, занимался продажей автомобильных шин, узнал корреспондент РИА Новости на заседании суда по рассмотрению жалобы на меру пресечения фигуранту. Согласно озвученным данным, мужчина 1999 года рождения является уроженцем Кемеровской области, у него неполное среднее образование. В Москве он официально трудоустроен не был, работал продавцом автомобильных шин. В мае в пресс-службе СК РФ сообщали, что в Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. СК уточнял, что против жителя Москвы расследуется уголовное дело о публичном оправдании терроризма. При обыске в доме злоумышленника изъяли его мобильный телефон, в котором следователи нашли переписки с куратором украинских спецслужб. Он поручил мужчине забрать самодельное взрывное устройство из схрона в лесопарке на западе Москвы. Следователи незамедлительно осмотрели указанное место и изъяли содержимое тайника. В СК добавили, что по наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей. После этого против мужчины также возбудили дело о приготовлении к совершению теракта. Его задержали и предъявили обвинение. Как уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, агент украинских спецслужб содержится под стражей с 6 мая, когда его арестовали по делу о публичном оправдании терроризма. Там добавили, что он находится в списке террористов и экстремистов. В 2020 году мужчина уже был судим за призывы к экстремизму.

https://ria.ru/20250611/podozrevaemyj-2022148161.html

https://ria.ru/20250610/sud-2022120141.html

москва

украина

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, украина, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)