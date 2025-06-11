https://ria.ru/20250611/moskva-2022129004.html

Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты

Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты - РИА Новости, 11.06.2025

Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты

В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T09:50:00+03:00

2025-06-11T09:50:00+03:00

2025-06-11T09:50:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют и строят нежилыми под объекты социально-бытового назначения. Это позволяет не только развивать малый и средний бизнес в столице, но и улучшать инфраструктуру в шаговой доступности для москвичей. На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что в Басманном районе открылись пять таких помещений, они заняты под торговлю. В Пресненском районе – около 60 таких помещений, там работают заведения общепита, салоны красоты, пункты выдачи, детские учреждения и управляющие компании.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. В жилых комплексах, возведенных в рамках этой программы, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва