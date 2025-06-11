Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты - РИА Новости, 11.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moskva-2022129004.html
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты - РИА Новости, 11.06.2025
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты
В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_0:8:3023:1708_1920x0_80_0_0_a66274fa83e5ab3978282628ed0a1e17.jpg
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют и строят нежилыми под объекты социально-бытового назначения. Это позволяет не только развивать малый и средний бизнес в столице, но и улучшать инфраструктуру в шаговой доступности для москвичей. На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что в Басманном районе открылись пять таких помещений, они заняты под торговлю. В Пресненском районе – около 60 таких помещений, там работают заведения общепита, салоны красоты, пункты выдачи, детские учреждения и управляющие компании.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. В жилых комплексах, возведенных в рамках этой программы, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651893_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_8873c3155913066bb9b50790ec4ecda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты

Овчинский: в ЦАО более 60 помещений в ЖК используются под соцобъекты

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПресс-служба департамента градостроительной политики.
Пресс-служба департамента градостроительной политики. - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Пресс-служба департамента градостроительной политики.. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют и строят нежилыми под объекты социально-бытового назначения. Это позволяет не только развивать малый и средний бизнес в столице, но и улучшать инфраструктуру в шаговой доступности для москвичей. На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр уточнил, что в Басманном районе открылись пять таких помещений, они заняты под торговлю. В Пресненском районе – около 60 таких помещений, там работают заведения общепита, салоны красоты, пункты выдачи, детские учреждения и управляющие компании.
Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. В жилых комплексах, возведенных в рамках этой программы, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений.
 
Градостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав ОвчинскийМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала