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Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты - РИА Новости, 11.06.2025
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты
В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
2025-06-11T09:50:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. В новостройках в Центральном административном округе Москвы свыше 60 нежилых помещений задействованы под социальные объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Первые этажи новостроек по программе реновации проектируют и строят нежилыми под объекты социально-бытового назначения. Это позволяет не только развивать малый и средний бизнес в столице, но и улучшать инфраструктуру в шаговой доступности для москвичей. На сегодня в ЦАО используются свыше 60 таких помещений", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр уточнил, что в Басманном районе открылись пять таких помещений, они заняты под торговлю. В Пресненском районе – около 60 таких помещений, там работают заведения общепита, салоны красоты, пункты выдачи, детские учреждения и управляющие компании.Программа реновации действует в Москве с 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и около миллиона человек. В жилых комплексах, возведенных в рамках этой программы, планируется обустроить около 8 тысяч нежилых помещений.
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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Москва
Овчинский: в ЦАО в более чем 60 помещениях в ЖК работают социальные объекты
Овчинский: в ЦАО более 60 помещений в ЖК используются под соцобъекты