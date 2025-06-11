https://ria.ru/20250611/moskva-2022127100.html
Ефимов: жилой квартал в Строгине возведут в рамках КРТ
Ефимов: жилой квартал в Строгине возведут в рамках КРТ - РИА Новости, 11.06.2025
Ефимов: жилой квартал в Строгине возведут в рамках КРТ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жилой квартал с социальной инфраструктурой возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Строгино на РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T09:12:00+03:00
2025-06-11T09:12:00+03:00
2025-06-11T09:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жилой квартал с социальной инфраструктурой возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Строгино на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, реорганизовать планируется три участка на улице Маршала Воробьева, которые входят в один проект КРТ. Их реализация позволит создать около 800 рабочих мест."На территории общей площадью 10,24 гектара планируется построить современный жилой квартал с объектами социальной и сопутствующей инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 79,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ 448,7 миллиона рублей. В результате реализации проекта в районе будет создано около 800 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении указывается, что в составе инфраструктуры проекта будет учебно-воспитательный комплекс на 950 учеников и 350 воспитанников. Его передадут на баланс города.Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что территорию вблизи станции метро "Фонвизинская" реорганизуют в рамках КРТ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: жилой квартал в Строгине возведут в рамках КРТ
Ефимов: жилой квартал в районе Строгино в Москве возведут по КРТ
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Жилой квартал с социальной инфраструктурой возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районе Строгино на северо-западе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, реорганизовать планируется три участка на улице Маршала Воробьева, которые входят в один проект
КРТ. Их реализация позволит создать около 800 рабочих мест.
"На территории общей площадью 10,24 гектара планируется построить современный жилой квартал с объектами социальной и сопутствующей инфраструктуры. Инвестиции в проект составят 79,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ 448,7 миллиона рублей. В результате реализации проекта в районе будет создано около 800 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении указывается, что в составе инфраструктуры проекта будет учебно-воспитательный комплекс на 950 учеников и 350 воспитанников. Его передадут на баланс города.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин
рассказал, что территорию вблизи станции метро "Фонвизинская" реорганизуют в рамках КРТ.