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ВТБ предупредил о новой схеме мошенников - РИА Новости, 11.06.2025
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10:08 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/moshenniki-2022176863.html
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников - РИА Новости, 11.06.2025
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников
Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:08:00+03:00
2025-06-11T10:08:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги, сообщает ВТБ. "Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями", - говорится в сообщении. ВТБ предупреждает, что злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка "тестового приложения"), отмечает ВТБ. Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке. "Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
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общество
Общество
ВТБ предупредил о новой схеме мошенников

ВТБ: мошенники маскируются под школьных психологов, чтобы украсть деньги

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Мошенники придумали новую схему - они маскируются под школьных психологов, чтобы получить доступ к данным и счетам родителей школьников и украсть деньги, сообщает ВТБ.
"Специалисты ВТБ выявили новую схему обмана - мошенники под видом школьного психолога пытаются получить доступ к персональным данным и банковским счетам родителей. В результате такое общение может обернуться финансовыми потерями", - говорится в сообщении.
ВТБ предупреждает, что злоумышленники звонят родителям, представляясь методистами или психологами из школы. Под предлогом "обязательного психологического тестирования" или "формирования характеристики" для получения итоговой аттестации требуют срочно предоставить личные данные или пройти тестирование. В ходе разговора могут запрашивать: персональные данные ребенка, реквизиты документов (паспорта, СНИЛС), доступ к устройствам (установка "тестового приложения"), отмечает ВТБ.
Далее эта информация может быть использована для восстановления доступа в личный кабинет госпорталов или банковских приложений, в схемах с социальной инженерией (звонки "из банка" с просьбой "подтвердить операцию") или для оформления кредита на имя родителей, предупреждают в банке.
"Мошенники стали особенно активно использовать школьную тематику, играя на родительских чувствах. Они создают искусственное ощущение срочности, специально используют официальные термины вроде "государственная аттестация" или "характеристика ученика", чтобы вызвать доверие и помешать жертве трезво оценить ситуацию", - отметил вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.
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