https://ria.ru/20250611/moldaviya-2022374135.html
Шор обвинил нового президента Румынии во вмешательстве в выборы в Молдавии
Шор обвинил нового президента Румынии во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 11.06.2025
Шор обвинил нового президента Румынии во вмешательстве в выборы в Молдавии
Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что недавно избранный президент Румынии Никушор Дан уже вмешивается в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T20:53:00+03:00
2025-06-11T20:53:00+03:00
2025-06-11T20:53:00+03:00
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илан шор
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что недавно избранный президент Румынии Никушор Дан уже вмешивается в избирательный процесс в Молдавии. Во вторник во время своего первого официального визита в Кишинев Дан признал, что заинтересован в победе на парламентских выборах в Молдавии прозападных и проевропейских сил. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. "Новый президент Румынии Никушор Дан только сел в кресло — и сразу приехал благодарить Майю Санду (президент Молдавии - ред.) за вмешательство в румынские выборы. Более 100 тысяч голосов от диаспоры — это результат работы её административного ресурса. Теперь очередь Дана "отплатить". Он прямо говорит, что заинтересован в победе прозападных сил в Молдове. Это и есть вмешательство. На парламентских выборах нас ждут махинации и провокации — мы к ним готовы", — подчеркнул Шор. Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовали свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250611/sandu-2022147707.html
https://ria.ru/20250611/rumyniya-2022145479.html
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в мире, молдавия, румыния, никушор дан, илан шор
В мире, Молдавия, Румыния, Никушор Дан, Илан Шор
Шор обвинил нового президента Румынии во вмешательстве в выборы в Молдавии
Шор заявил, что президент Румынии Дан уже вмешивается в выборы в Молдавии
КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политблока "Победа" Илан Шор заявил РИА Новости, что недавно избранный президент Румынии Никушор Дан уже вмешивается в избирательный процесс в Молдавии.
Во вторник во время своего первого официального визита в Кишинев
Дан признал, что заинтересован в победе на парламентских выборах в Молдавии
прозападных и проевропейских сил. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
"Новый президент Румынии Никушор Дан
только сел в кресло — и сразу приехал благодарить Майю Санду
(президент Молдавии - ред.) за вмешательство в румынские выборы. Более 100 тысяч голосов от диаспоры — это результат работы её административного ресурса. Теперь очередь Дана "отплатить". Он прямо говорит, что заинтересован в победе прозападных сил в Молдове. Это и есть вмешательство. На парламентских выборах нас ждут махинации и провокации — мы к ним готовы", — подчеркнул Шор
.
Прошедшие в мае президентские выборы в Румынии сопровождались скандалом, связанным с голосованием во втором туре граждан Молдавии с двойным гражданством. Во втором туре проголосовали свыше 1,6 миллиона румын за рубежом, включая порядка 140000 человек в Молдавии, что стало рекордным результатом для зарубежного голосования.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России
, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.