https://ria.ru/20250611/moldavija-2022366959.html

В "Победе" рассказали, как остановить пропаганду нацизма в Молдавии

В "Победе" рассказали, как остановить пропаганду нацизма в Молдавии - РИА Новости, 11.06.2025

В "Победе" рассказали, как остановить пропаганду нацизма в Молдавии

Остановить пропаганду нацизма в Молдавии, которая продвигается в том числе с помощью скандального учебника истории, можно только путем смены власти в стране,... РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T19:54:00+03:00

2025-06-11T19:54:00+03:00

2025-06-11T19:55:00+03:00

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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Остановить пропаганду нацизма в Молдавии, которая продвигается в том числе с помощью скандального учебника истории, можно только путем смены власти в стране, заявил глава национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавском учебнике "История румын" присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд. "Позиция власти состоит в том, что учебник по истории хороший, достойный, правильный, поэтому он должен оставаться в школе. Можно сделать вывод, что учебник остается в системе школьного образования. Этого следовало ожидать, единственным шансом изъять этот дидактический материал из школьного образования, единственным шансом спасти наших детей от отравления нацистской пропагандой и откровенной фальсификацией истории является смена власти в стране", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, нужно, чтобы министерством образования стали руководить честные и достойные люди, тогда изменится и подход к составлению учебников. "Те, кто хочет стереть нашу страну с политической карты мира, вытравить объективную историческую истину и радикализировать общество посредством системы образования, конкретно в данном случае посредством лживых учебников по истории, будут идти до конца. Да, мы создали им определенные трудности, вскрыв их деструктивные цели. Но власть всё ещё достаточно сильна, чтобы продолжать продвигать свою агрессивную повестку", - добавил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017614394.html

https://ria.ru/20250611/gutsul-2022308758.html

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в мире, молдавия, германия, кишинев, майя санду, традиционные ценности