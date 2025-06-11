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"Меня выгнали за два килограмма": как Victoria’s Secret уничтожала моделей - РИА Новости, 11.06.2025
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Шоубиз
 
19:49 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/model-2022041673.html
"Меня выгнали за два килограмма": как Victoria’s Secret уничтожала моделей
"Меня выгнали за два килограмма": как Victoria’s Secret уничтожала моделей - РИА Новости, 11.06.2025
"Меня выгнали за два килограмма": как Victoria’s Secret уничтожала моделей
Они должны были быть "ангелами" — но стали жертвами. История Victoria’s Secret — это не только блестящие шоу и миллионные контракты, но и жёсткие стандарты,... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T19:49:00+03:00
2025-06-11T19:49:00+03:00
шоубиз
адриана лима
бостонский университет
victoria's secret
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Они должны были быть "ангелами" — но стали жертвами. История Victoria’s Secret — это не только блестящие шоу и миллионные контракты, но и жёсткие стандарты, сломавшие жизни десятков девушек. Как компания, проповедовавшая женственность, уничтожала карьеры из-за пары сантиметров в талии.История возникновения брендаVictoria’s Secret основали американский предприниматель Рой Реймонд и его жена в 1977 году. Пара хотела создать магазин женского белья, рассчитанный на мужчин. Дело в том, что Реймонд и его друзья чувствовали себя дискомфортно, когда посещали магазины женского белья. Внутри них было неуютно, а консультанты вели себя неприветливо. Рой решил исправить ситуацию, придумав Victoria’s Secret.Магазин представлялся Рою в викторианском стиле. Магазин с темным деревом, восточными коврами и шелковыми драпировками. Реймонд хотел, чтобы бренд ассоциировался с достоинством, благородством и скромностью, поэтому выбрал имя Виктория. По задумке, у каждой Виктории могут быть свои "секреты".В 1982 году крупный предприниматель Лесли Векснер оценил новаторскую задумку Реймонда и его жены. Он выкупает бизнес у семейства."Это был маленький магазинчик, но не в английском викторианском стиле, а скорее в стиле викторианского борделя с красными вельветовыми диванами. Но белье было невероятно сексуальным. Я никогда не видел такого в Штатах", — рассказывал Лесли в интервью.Как "ангелы" захватили мирВ 1995 году был организован первый модный показ бренда. В нем приняла участие известная модель Стефани Сеймур. В 1997 году компания запустила рекламный ролик, в котором модели представлены на фоне облаков в пастельных тонах, тогда зародилась идея сделать девушек ангелами. С той поры Victoria’s Secret стали известны по всему миру. Миллионы женщин мечтали хотя бы немного походить на ангелов, однако за кулисами шоу было множество скандалов, обвинений в насилии, расизме и даже торговле людьми.Жестокие диеты: таблетки для похудения и прием гормонов против голодаЧтобы стать частью шоу Victoria’s Secret, нужно было соблюдать ряд жестких ограничений. В 2020 году доктор Нилам Баши из Бостонского университета провела исследование, в котором, выяснилось, что девушки шоу Victoria's Secret значительно уменьшились в размере.Моделей заставляли худеть, сажая на жесткую диету. Модель Эрин Хизертон призналась, что принимала токсичные препараты для похудения. Кроме того, она колола гормоны в желудок, чтобы избавиться от чувства голода. Девушка доводила себя до изнеможения. Каждый день она по несколько часов проводила в зале и ела при этом только яйца, огурцы, курицу и брокколи на пару.Бриджит Малкольм позволяла себе есть месяцами только тушеные овощи и пить воду. Адриана Лима рассказала, что за 9 дней до показа модного шоу переставала есть твердую пищу, а за 12 часов до его начала и исключала из рациона даже жидкость, максимально проводя время в зале.Барбара Палвин, известная своей яркой внешностью и красивой фигурой, набрала несколько килограммов. Из-за этого ее участие в шоу стало под вопросом и ее окрестили моделью plus size формата, то есть моделью с лишним весом.Тайре Бэнкс пришлось покинуть модельный мир, в том числе прервать сотрудничество с брендом Victoria’s Secret из-за своей тяги к сладкому. Девушка обладала идеальными параметрами, но не могла удержаться при виде мороженого. Руководство бренда дало понять Тайре, что она не сможет быть частью шоу с таким подходом. Девушка всячески пыталась похудеть, а позже вовсе набрала 13 килограммов.От подиума Victoria’s Secret к правде за кулисами: история Кайли БиссутиВ 2009 году юная Кайли Биссути стала участницей проекта "Стань ангелом Victoria’s Secret", получив шанс выйти на легендарный подиум вместе с топ-моделями и сняться для каталога бренда. Казалось, перед ней открылись двери в мир глянца и роскоши. Однако спустя годы девушка сделала неожиданное заявление: она отказалась от карьеры модели, предпочтя ей тихую семейную жизнь.На этом её откровения на этом не закончились. Вскоре Кайли выпустила мемуары под провокационным названием "Я не ангел: от модели Victoria’s Secret до ролевой модели". В книге она раскрыла тёмную сторону индустрии: эксплуатацию, давление, серьёзные проблемы со здоровьем и глубокое разочарование в мире, который со стороны кажется воплощением мечты. Представители компании ответили резко, заявив, что в книге содержится "множество выдумок и искажений"."Моя цель — помочь девушкам принять себя, избавиться от комплексов и пищевых расстройств, навязанных этим бизнесом", — объяснила она. Её история стала не просто исповедью, а смелым разоблачением системы, где за блеском и красотой скрываются жертвы и сломанные судьбы.Обычные женщины против моделейВ 2018 году обычные женщины, часть движения MeToo выступили против компании Victoria’s Secret. По мнению многих, бренд продвигал нереалистичные стандарты красоты, требовал от девушек идеальных тел. Однако бренд не готов был менять свою маркетинговую стратегию, из-за чего его ждал крах.Сейчас бренд куда реже проводит именитые показы мод и пытается спасти свою испорченную репутацию. Как известно, компания отказалась от прежнего акцента на супермоделях и стала приглашать моделей с разными формами.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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адриана лима, бостонский университет, victoria's secret
Шоубиз, Адриана Лима, Бостонский университет, Victoria's Secret

"Меня выгнали за два килограмма": как Victoria’s Secret уничтожала моделей

© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодели на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке, США
Модели на показе Victoria's Secret в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Они должны были быть "ангелами" — но стали жертвами. История Victoria’s Secret — это не только блестящие шоу и миллионные контракты, но и жёсткие стандарты, сломавшие жизни десятков девушек. Как компания, проповедовавшая женственность, уничтожала карьеры из-за пары сантиметров в талии.

История возникновения бренда

Victoria’s Secret основали американский предприниматель Рой Реймонд и его жена в 1977 году. Пара хотела создать магазин женского белья, рассчитанный на мужчин. Дело в том, что Реймонд и его друзья чувствовали себя дискомфортно, когда посещали магазины женского белья. Внутри них было неуютно, а консультанты вели себя неприветливо. Рой решил исправить ситуацию, придумав Victoria’s Secret.
Магазин представлялся Рою в викторианском стиле. Магазин с темным деревом, восточными коврами и шелковыми драпировками. Реймонд хотел, чтобы бренд ассоциировался с достоинством, благородством и скромностью, поэтому выбрал имя Виктория. По задумке, у каждой Виктории могут быть свои "секреты".
© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Ирина Шейк на Victoria's Secret Fashion Show
В 1982 году крупный предприниматель Лесли Векснер оценил новаторскую задумку Реймонда и его жены. Он выкупает бизнес у семейства.
"Это был маленький магазинчик, но не в английском викторианском стиле, а скорее в стиле викторианского борделя с красными вельветовыми диванами. Но белье было невероятно сексуальным. Я никогда не видел такого в Штатах", — рассказывал Лесли в интервью.
© AP Photo / Evan AgostiniБразильская фотомодель Адриана Лима
Бразильская фотомодель Адриана Лима - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Бразильская фотомодель Адриана Лима

Как "ангелы" захватили мир

В 1995 году был организован первый модный показ бренда. В нем приняла участие известная модель Стефани Сеймур. В 1997 году компания запустила рекламный ролик, в котором модели представлены на фоне облаков в пастельных тонах, тогда зародилась идея сделать девушек ангелами.
С той поры Victoria’s Secret стали известны по всему миру. Миллионы женщин мечтали хотя бы немного походить на ангелов, однако за кулисами шоу было множество скандалов, обвинений в насилии, расизме и даже торговле людьми.
© AP Photo / Evan AgostiniВиттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show
Виттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Виттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show

Жестокие диеты: таблетки для похудения и прием гормонов против голода

Чтобы стать частью шоу Victoria’s Secret, нужно было соблюдать ряд жестких ограничений. В 2020 году доктор Нилам Баши из Бостонского университета провела исследование, в котором, выяснилось, что девушки шоу Victoria's Secret значительно уменьшились в размере.
Моделей заставляли худеть, сажая на жесткую диету. Модель Эрин Хизертон призналась, что принимала токсичные препараты для похудения. Кроме того, она колола гормоны в желудок, чтобы избавиться от чувства голода. Девушка доводила себя до изнеможения. Каждый день она по несколько часов проводила в зале и ела при этом только яйца, огурцы, курицу и брокколи на пару.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодель Гиги Хадид во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015
Модель Гиги Хадид во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модель Гиги Хадид во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015
Бриджит Малкольм позволяла себе есть месяцами только тушеные овощи и пить воду. Адриана Лима рассказала, что за 9 дней до показа модного шоу переставала есть твердую пищу, а за 12 часов до его начала и исключала из рациона даже жидкость, максимально проводя время в зале.
Барбара Палвин, известная своей яркой внешностью и красивой фигурой, набрала несколько килограммов. Из-за этого ее участие в шоу стало под вопросом и ее окрестили моделью plus size формата, то есть моделью с лишним весом.
© AP Photo / Evan AgostiniВиттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show
Виттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Виттория Черетти на Victoria's Secret Fashion Show
Тайре Бэнкс пришлось покинуть модельный мир, в том числе прервать сотрудничество с брендом Victoria’s Secret из-за своей тяги к сладкому. Девушка обладала идеальными параметрами, но не могла удержаться при виде мороженого. Руководство бренда дало понять Тайре, что она не сможет быть частью шоу с таким подходом. Девушка всячески пыталась похудеть, а позже вовсе набрала 13 килограммов.

От подиума Victoria’s Secret к правде за кулисами: история Кайли Биссути

В 2009 году юная Кайли Биссути стала участницей проекта "Стань ангелом Victoria’s Secret", получив шанс выйти на легендарный подиум вместе с топ-моделями и сняться для каталога бренда. Казалось, перед ней открылись двери в мир глянца и роскоши. Однако спустя годы девушка сделала неожиданное заявление: она отказалась от карьеры модели, предпочтя ей тихую семейную жизнь.
© AP Photo / PRNewsFoto/Victoria's Secret"Ангелы" Victoria's Secret Адриана Лима и Алессандра Амбросио
Ангелы Victoria's Secret Адриана Лима и Алессандра Амбросио - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / PRNewsFoto/Victoria's Secret
"Ангелы" Victoria's Secret Адриана Лима и Алессандра Амбросио
На этом её откровения на этом не закончились. Вскоре Кайли выпустила мемуары под провокационным названием "Я не ангел: от модели Victoria’s Secret до ролевой модели". В книге она раскрыла тёмную сторону индустрии: эксплуатацию, давление, серьёзные проблемы со здоровьем и глубокое разочарование в мире, который со стороны кажется воплощением мечты. Представители компании ответили резко, заявив, что в книге содержится "множество выдумок и искажений".
"Моя цель — помочь девушкам принять себя, избавиться от комплексов и пищевых расстройств, навязанных этим бизнесом", — объяснила она. Её история стала не просто исповедью, а смелым разоблачением системы, где за блеском и красотой скрываются жертвы и сломанные судьбы.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМодели Лили Олдридж и Алессандра Амбросио во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015
Модели Лили Олдридж и Алессандра Амбросио во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015 - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Модели Лили Олдридж и Алессандра Амбросио во время показа Victoria `s Secret Fashion Show 2015

Обычные женщины против моделей

В 2018 году обычные женщины, часть движения MeToo выступили против компании Victoria’s Secret. По мнению многих, бренд продвигал нереалистичные стандарты красоты, требовал от девушек идеальных тел. Однако бренд не готов был менять свою маркетинговую стратегию, из-за чего его ждал крах.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniМодель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Модель Марта Хант на показе Victoria's Secret. 10 ноября 2015 года
Сейчас бренд куда реже проводит именитые показы мод и пытается спасти свою испорченную репутацию. Как известно, компания отказалась от прежнего акцента на супермоделях и стала приглашать моделей с разными формами.
 
ШоубизАдриана ЛимаБостонский университетVictoria's Secret
 
 
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