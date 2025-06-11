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В Москве спасли лосенка, очутившегося рядом с МКАД
В Москве спасли лосенка, очутившегося рядом с МКАД - РИА Новости, 11.06.2025
В Москве спасли лосенка, очутившегося рядом с МКАД
Сотрудники национального парка "Лосиный остров" спасли лосенка, очутившегося рядом с дорогой на 95-м километре МКАД, животное уже вернулось в лес, рассказали в... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:39:00+03:00
2025-06-11T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники национального парка "Лосиный остров" спасли лосенка, очутившегося рядом с дорогой на 95-м километре МКАД, животное уже вернулось в лес, рассказали в нацпарке. "Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" спасли лосенка на МКАД. В колл-центр нацпарка сегодня поступило сообщение очевидцев, что на 95-м километре МКАД рядом с дорогой стоит лосенок. Группа из инспекторов и лесничих оперативно выехала на место и предотвратила выход животного на автомагистраль", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Лосиного острова". Чтобы вернуть животное в лес, спасательная группа вырезала секцию в заборе и аккуратно направила животное к образовавшемуся проходу, указано в публикации. Отмечается, что лосенок внимательно наблюдал за происходившим и не сопротивлялся, а затем спокойно вернулся в лес. Специалисты парка проследили, чтобы животное ушло в глубину Лосинопогонного лесопарка - одного из шести лесопарков "Лосиного острова", - а затем вмонтировали вырезанную секцию забора обратно.
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В Москве спасли лосенка, очутившегося рядом с МКАД
Нацпарк "Лосиный остров" спас лосенка, очутившегося рядом с МКАД