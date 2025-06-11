https://ria.ru/20250611/mishustin-2022184466.html

Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров

Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров - РИА Новости, 11.06.2025

Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров. РИА Новости, 11.06.2025

2025-06-11T10:43:00+03:00

2025-06-11T10:43:00+03:00

2025-06-11T10:45:00+03:00

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

илья баланин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров. Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям. "По поручению президента сейчас действующая программа связана с профилактическими осмотрами и с прохождением диспансеризации, активно внедряется. Это тоже предмет деятельности фонда", - сказал Мишустин на встрече.

https://ria.ru/20250402/putin--2008884971.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мишустин, илья баланин