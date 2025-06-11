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Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров - РИА Новости, 11.06.2025
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10:43 11.06.2025 (обновлено: 10:45 11.06.2025)
https://ria.ru/20250611/mishustin-2022184466.html
Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров
Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров - РИА Новости, 11.06.2025
Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:43:00+03:00
2025-06-11T10:45:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
илья баланин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров. Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям. "По поручению президента сейчас действующая программа связана с профилактическими осмотрами и с прохождением диспансеризации, активно внедряется. Это тоже предмет деятельности фонда", - сказал Мишустин на встрече.
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здоровье - общество, россия, михаил мишустин, илья баланин
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Илья Баланин
Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров

Мишустин: в России активно внедряют систему диспансеризации и профосмотров

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров.
Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям.
"По поручению президента сейчас действующая программа связана с профилактическими осмотрами и с прохождением диспансеризации, активно внедряется. Это тоже предмет деятельности фонда", - сказал Мишустин на встрече.
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинИлья Баланин
 
 
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