Мишустин рассказал о внедрении системы диспансеризации и профосмотров
Мишустин: в России активно внедряют систему диспансеризации и профосмотров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин во время встречи
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об активном внедрении в России системы диспансеризации и профосмотров.
Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям.
"По поручению президента сейчас действующая программа связана с профилактическими осмотрами и с прохождением диспансеризации, активно внедряется. Это тоже предмет деятельности фонда", - сказал Мишустин на встрече.