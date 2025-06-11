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Мишустин назвал важным обеспечение медпомощи в приграничье с Украиной
Мишустин назвал важным обеспечение медпомощи в приграничье с Украиной - РИА Новости, 11.06.2025
Мишустин назвал важным обеспечение медпомощи в приграничье с Украиной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T10:32:00+03:00
2025-06-11T10:32:00+03:00
2025-06-11T10:38:00+03:00
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность обеспечения качества оказания медицинской помощи на приграничных с Украиной территориях.Мишустин в среду провел встречу с главой Федерального фонда ОМС Ильей Баланиным, отметив, что фонд выполняет важнейшую функцию в России, практически обеспечивая бесплатную медицинскую помощь по всей стране, по самым важным направлениям."Без сомнения, необходимо обеспечить всех, кто проживает на приграничных территориях, качественным медицинским обслуживанием. Очень много нюансов, особенно там, где идут боевые действия", - отметил Мишустин на встрече.
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михаил мишустин, общество, украина, россия
Михаил Мишустин, Общество, Украина, Россия
Мишустин назвал важным обеспечение медпомощи в приграничье с Украиной
Мишустин: важно обеспечить качественную медпомощь в приграничье с Украиной