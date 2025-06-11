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В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами - РИА Новости, 11.06.2025
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04:10 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/mironov-2022150971.html
В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами
В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами - РИА Новости, 11.06.2025
В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить... РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T04:10:00+03:00
2025-06-11T04:10:00+03:00
россия
сергей миронов
владимир путин
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции", - сказано в письме. В обращении Миронов отметил, что действующее законодательство, включая закон "О статусе военнослужащих", уже гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, однако вопросы комфорта и дополнительных услуг остаются за рамками регулирования. По его мнению, целесообразно внести изменения в законодательство, регулирующее статус военнослужащего, а также в правовые акты, регулирующие отношения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом, закрепив право участников СВО, включая добровольцев и членов их семей, на доступ в бизнес-залы аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов. Политик считает, что это позволит обеспечить достойные условия во время переездов участников специальной военной операции. Лидер партии также уточнил, что финансирование инициативы может быть реализовано через механизм государственно-частного партнерства с компенсацией затрат транспортным компаниям из федерального бюджета. Для этого, по его словам, потребуется внести корректировки в федеральный закон о бюджете, предусмотрев отдельную строку расходов. Миронов добавил, что, учитывая поручения президента России Владимира Путина о "сокращении бюрократических барьеров для участников СВО", реализация данной меры должна быть максимально упрощена. Для оперативной проработки вопроса он предложил создать межведомственную рабочую группу с участием Минобороны, Минтранса и Минфина, которая подготовит проект необходимых поправок и подзаконных актов и обеспечит их принятие в приоритетном порядке.
https://ria.ru/20250514/mironov-2016810127.html
https://ria.ru/20250604/mironov-2020773191.html
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россия, сергей миронов, владимир путин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф, общество
Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ, Общество
В ГД предложили дать участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами

Миронов предложил разрешить участникам СВО бесплатно пользоваться бизнес-залами

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить участникам СВО, включая добровольцев и членов их семей, бесплатно пользоваться бизнес-залами аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается расширить меры социальной защиты, включив право на бесплатное посещение бизнес-залов всех транспортных узлов (терминалов), таких как вокзалы, аэропорты, морские и речные порты, автобусные станции", - сказано в письме.
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Миронов рассказал о новых льготах для участников СВО
14 мая, 09:15
В обращении Миронов отметил, что действующее законодательство, включая закон "О статусе военнослужащих", уже гарантирует военнослужащим бесплатный проезд в служебных целях, однако вопросы комфорта и дополнительных услуг остаются за рамками регулирования.
По его мнению, целесообразно внести изменения в законодательство, регулирующее статус военнослужащего, а также в правовые акты, регулирующие отношения в сфере перевозок пассажиров общественным транспортом, закрепив право участников СВО, включая добровольцев и членов их семей, на доступ в бизнес-залы аэропортов, вокзалов, портов, автобусных станций и иных транспортных узлов. Политик считает, что это позволит обеспечить достойные условия во время переездов участников специальной военной операции.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Миронов призвал олигархов "скинуться" на спецоперацию
4 июня, 04:15
Лидер партии также уточнил, что финансирование инициативы может быть реализовано через механизм государственно-частного партнерства с компенсацией затрат транспортным компаниям из федерального бюджета. Для этого, по его словам, потребуется внести корректировки в федеральный закон о бюджете, предусмотрев отдельную строку расходов.
Миронов добавил, что, учитывая поручения президента России Владимира Путина о "сокращении бюрократических барьеров для участников СВО", реализация данной меры должна быть максимально упрощена.
Для оперативной проработки вопроса он предложил создать межведомственную рабочую группу с участием Минобороны, Минтранса и Минфина, которая подготовит проект необходимых поправок и подзаконных актов и обеспечит их принятие в приоритетном порядке.
Земельные участок - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В ГД внесут проект о бесплатном предоставлении земли участникам СВО
5 марта, 04:19
 
РоссияСергей МироновВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФОбщество
 
 
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