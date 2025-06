https://ria.ru/20250611/minjust-2022298229.html

Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций

Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2025

Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций

11.06.2025

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, признанных нежелательными в РФ, "Британский совет"*, следует из соответствующей базы ведомства. "The British Council* ("Британский совет"*), Великобритания", - значится в перечне. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета"*. БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. Кроме того, в перечень включена также монгольская организация No war* ("Нет войне", "Антивоенное движение No war").*Организация, признанная в России нежелательной

