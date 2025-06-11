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Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2025
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16:37 11.06.2025
https://ria.ru/20250611/minjust-2022298229.html
Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций
Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций - РИА Новости, 11.06.2025
Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций
Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, признанных нежелательными в РФ, "Британский совет"*, следует из соответствующей базы ведомства. РИА Новости, 11.06.2025
2025-06-11T16:37:00+03:00
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россия
великобритания
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, признанных нежелательными в РФ, "Британский совет"*, следует из соответствующей базы ведомства. "The British Council* ("Британский совет"*), Великобритания", - значится в перечне. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета"*. БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. Кроме того, в перечень включена также монгольская организация No war* ("Нет войне", "Антивоенное движение No war").*Организация, признанная в России нежелательной
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великобритания
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россия, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф
Россия, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ
Минюст внес "Британский совет"* в список нежелательных организаций

Минюст РФ внес в список нежелательных организаций Британский совет

© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Министерство юстиции России внесло в перечень организаций, признанных нежелательными в РФ, "Британский совет"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"The British Council* ("Британский совет"*), Великобритания", - значится в перечне.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета"*. БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
Кроме того, в перечень включена также монгольская организация No war* ("Нет войне", "Антивоенное движение No war").

*Организация, признанная в России нежелательной
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
5 июня, 08:06
 
РоссияВеликобританияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Генеральная прокуратура РФ
 
 
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